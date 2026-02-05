Георги Тошев си намери нова работа

© Журналистът, писател и продуцент Георги Тошев се присъединява към екипа на Драматично-кукления театър "Константин Величков“ в Пазарджик. Той ще заеме длъжността "Експерт, международно сътрудничество“, съобщиха от културната институция.



От ръководството на театъра определят назначението като значимо признание за институцията. По думите им привличането на утвърдено и авторитетно име с дългогодишен професионален опит и сериозен принос към българската култура е важна стъпка в развитието на театъра.



През октомври Тошев напусна bTV след голям скандал.



Георги Тошев има богата журналистическа кариера в редица печатни и електронни медии, сред които вестниците "24 часа“, "Дневник“ и "Континент“, списанията ЛИК, ЕДНО, L'Europeo и MAX, както и телевизиите bTV, БНТ и Нова телевизия. Работил е и за международни медии като BBC, ORF, ARTE и RFI.



Той е създател и продуцент на популярни телевизионни предавания, сред които "непознатиТЕ“, "Преди обед“, "Децата на другата България“ и "Като на кино“. Автор е и на редица книги, посветени на емблематични личности от българската култура, сред които Невена Коканова, Стефан Данаилов, Георги Парцалев, Татяна Лилова, Катя Паскалева, Лили Иванова, Цветана Манева и други.



В творческата му биография влизат и 47 документални филма за български и чуждестранни артисти. Професионалният му път е тясно свързан и с Международния театрален фестивал "Варненско лято“. Георги Тошев е носител на престижното отличие "Златно перо“ за принос към българската култура.