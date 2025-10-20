ЗАРЕЖДАНЕ...
|Георг Георгиев: България е готова да осигури въздушен коридор на Путин за срещата му с Тръмп
Той посочи, че България подкрепя предложените нови санкции срещу Русия.
В отговор на въпроси, свързани с обявената среща в Будапеща между президентите на САЩ Доналд Тръмп и на Русия Владимир Путин, и възможността руската делегация да прелети над нашата страна напът към Унгария, министър Георгиев настоя първо да се изчака насрочването на срещата. Нека първо такава среща бъде насрочена и тогава да влизаме в нейните технически детайли, каза той. Когато се полагат усилия за постигане на мир, ако условието за това е да има среща, най-логично е такава среща да бъде опосредствена по възможните начини, добави министърът.
По неговите думи нищо за Украйна не би могло да се реши без Украйна. България ще продължи с всички възможни сили и средства да подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Украйна. Само силна Украйна може да гарантира стабилност в Европа, допълни Георгиев.
Министърът отбеляза, че се работи по инфраструктура за гарантиране на сигурността в Черноморския регион. Това за нас е критична зона, гранична с войната, за която се изискват специфични действия, отбеляза Георгиев. Присъствието на нашите партньори и съюзници от НАТО и ЕС в Черно море е тема, която непрестанно повдигаме, посочи той. В отговор на въпрос министърът уточни, че нашата страна подкрепя започването на преговори за присъединяване към ЕС с Украйна и Молдова.
В отговор на въпрос за Република Северна Македония (РСМ) Георгиев заяви, че за съжаление едно от неприятните свойства на изборите е да валят на повърхността мисли и думи на политиците, от които те вероятно впоследствие се разкайват. Не бива да правим заложници на европейската политика и международните отношения нашите вътрешнополитически предизвикателства, призова той.
Надявам се, че след като изборите в РСМ преминаха, там страстите ще се уталожат и правителството ще може да се отдаде на своите ясни, поети през 2022 г. ангажименти. България няма никаква промяна в позицията си, нито причина за промяна. Конституцията на РСМ трябва да бъде променена във всички нейни части, българите трябва да бъдат включени, като първа стъпка за започване на преговори, поясни Георгиев.
