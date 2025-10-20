ГИТ предупреди младежите

© Фокус ИА "Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) стартира национална кампания за трудовите права на младежите. Информационните събития, които ще се проведат в средни училища и университети в страната, са по повод Европейската седмица за безопасност и здраве при работа, която се организира в периода 20 октомври – 24 октомври 2025 г.



Едно от първите събития, посветени на кампанията, се проведе днес в Лесотехническия университет в град София. Лектор бе Георги Иванов от Главна дирекция "Инспектиране на труда“. В лекцията се включиха студенти и преподаватели, на които бяха представени правилата за безопасна работа, изискванията за провеждане на инструктажи, предоставянето на работно облекло и други. Важен фокус в информационното събитие бе превенцията на недекларирания труд - работата на трудов договор с ясно посочени в него условия на труд.



Лекцията бе възможност да се обсъдят добри практики и бъдещи инициативи във връзка със сътрудничеството между учебното заведение и Главната инспекция по труда. Ректорът на университета, доц. д-р Христо Михайлов благодари на Агенцията и на изпълнителния ѝ директор инж. Екатерина Асенова за полезната инициатива и приветства организирането на други подобни лекции, с цел повишаване информираността сред младежите за техните трудови права и задължения.



Проведеното събитие е част от поетите към учебното заведение ангажименти по сключеното през 2024 г. Споразумение за сътрудничество между ИА ГИТ и Лесотехническия университет. То е качено и на сайта на Агенцията в секцията "За нас“, рубрика "Сътрудничество и партньорство“.



За ръководството и служителите на ИА "Главна инспекция по труда“ повишаването на осведомеността на младежите за правилата за безопасна работа и за ползите от декларирането на труда са дългосрочни приоритети, като доказателство за това са и проведените през годините и други такива информационни кампании. Повече информация за тях може да намерите на https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/423/node/13334



Миналата седмица представители на Дирекция "Инспекция по труда“ Русе (ДИТ Русе) участваха в традиционната Младежка трудова борса "Кариерни хоризонти“, организирана от Центъра за кариерно развитие към Русенския университет "Ангел Кънчев“. Организаторите на събитието връчиха благодарствено писмо на директора на Дирекция "Инспекция по труда“ Русе за ползотворното сътрудничество https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/423/node/13757



Европейска седмица за безопасност и здраве при работа се провежда всяка година през октомври (календарна седмица 43). Организира се от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕА-БЗР) и нейните партньори.