ГЕРБ: Не е време за избори

© За нас е много лесно да повдигнем въпроса е ли е време за избори, защото партийният инстинкт би могъл да ни води в тази посока. Нашият отговор е – не, не е време за избори. Защото, ако политическото решение е в тази посока, това означава избори през февруари, тоест в началото на една предизвикателна година“ – това заяви на пресконференция в централата на ГЕРБ премиерът Росен Желязков.



Той подчерта, че за избора на нов Висш съвет съвет е необходимо квалифицирано мнозинство от 160 депутати, каквото няма да може да събере нито една политическа сила сама, още повече – след избори.



"Както онзи ден каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов – гърбът му е широк и много хора се пързалят по него. Това е така. ГЕРБ отнася и отговорността и понася и загубата на доверие особено в ключови области, където вземането на тежки политически решения се приема нееднозначно“, коментира още министър-председателят.



Според него реактивността на правителството по отношение на предизвикателствата, които в нормална среда не са изключение, е била изключително добра. "И аз мисля, че в рамките на кабинета се работи координирано и с нужната степен на отговорност. Така беше до началото на новия политически сезон, когато дори и коалиции, които бяха заявили своята европейска солидарност с кабинета, се включиха в общия хор на желанието да дестабилизират политическата ситуация в страната“, заяви Желязков.



Премиерът избори сред предизвикателствата през идната година гласуването на бюджета, въвеждането на еврото, несигурната геополитическа среда и "отровеното от политическо сугестативно въздействие българско въздействие българско общество“. Според него в такава среда провеждането на изборите по никакъв начин няма да допринесат за изграждането на стабилен социален мир.



"И нека всеки, който е изкушен да си мисли, че израждането на стабилно квалифицирано мнозинство в парламента за решаване на въпроси, като например избор на нов ВСС (който изисква две трети мнозинство, или повече от 160 гласа), може да стане със силата на собствената политическа тежест, с която дори сега, а още повече след избори, надали ще може да надмине повече от 20-30 народни представители“, добави Желязков.



"Виждаме, че изборите за президент се превръщат в политическия зaлог за бъдещата геополитическа ориентация на страната“, добави още Росен Желязков.



Премиерът и лидерът на ГЕРБ говориха след заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ с областните координатори на партията, министри, народни представители и кметове.