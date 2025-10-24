ИЗПРАТИ НОВИНА
ГДБОП започва проверка на активите на Златка Райкова и Карен Хачатрян по случая с "черното тото"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:12
©
Ще бъдат проверени активите на Златка Райкова и съпругът ѝ Карен Хачатрян. Това заяви в "Телеграфно подкастът“ заместник-директорът на ГДБОП Йордан Пешев.

Припомняме, че мъжът до плеймейтката, брат му Юрий и още двама души бяха задържани при акция на антимафиотите. Тя беше по Европейска заповед за арест на четиримата, издадена от Франция, а разследването е за черно тото в тениса.

"По време на акцията, която се провежда обичайно рано сутрин, задържаните са показали уважение и респект към органите на МВР и е получено пълно съдействие“, каза още Пешев, цитиран от NOVA.

Престъпната дейност се е извършвала на територията на четири страни - Франция, Испания, Румъния и България. Случаят е за манипулиране на спортни мероприятия – тенис мачове. Разследването по този случай е започнало активно от началото на май месец. Трима души са задържани с постоянна мярка за неотклонение, а един е с "домашен арест", добави зам. -директорът на ГДБОП.

"Манипулираните мачове са в състезания, които са извън най-високите нива на тенис федерациите. В схемата участват по-нискоразрядни тенисисти“, твърди Пешев. "Те са изкушени или принуждавани да изкарат бързи пари, като изгубят или спечелят определен мач. Доказателствата срещу групата се базират на проследяване на банкови сметки на т.нар. "муле", по които преминават сериозни финансови средства след залози именно на такива мачове. Службата за безопасност на Европа – Евроюст, сочи, че незаконните печалби от тези нагласени мачове възлизат на 800 000 евро", обясни запознатият с обвинението.

Във връзка с демонстрирания висок стандарт на живот на Карен и Златка Райкова Пешев заяви, че във всички случаи ГДБОП работи по установяване на активите на замесените лица. "Прането на пари е приоритет в нашата структура", каза Пешев, като добави, че е съвсем нормално да се работи в тази насока и че финансовото състояние на лицата ще бъде проверявано. Към настоящия момент нямало данни за съпричастност на Златка Райкова.

Зам.-директорът на ГДБОП коментира и акцията срещу царете на китайското карго у нас, в която участвали близо 300 служители на МВР. Само за две години организираната престъпна група е успяла да източи 30 милиона лева от държавния бюджет. Първоначално щетите се оценяват със сигурност над 30 милиона лева и се предполага, че сумата ще нарасне. Цялата разработка по случая продължила около година.

Кои са задържаните? Заместник-директорът на ГДБОП призна, че не би се ангажирал с конкретни имена, но се открояват четири лица като лидери на организираната престъпна група. Като тартори на групата са посочени в съда Стоян Василчев, арабинът Ахмат Кахил, китайският гражданин Ли Йонг и Ангел Гиздов. Пешев потвърди, че на един от адресите лице е оказало съпротива и се е барикадирало. Един от задържаните - Стоян Василчев, е разполагал в имота си с карикатура, на която е изобразен в китайско кимоно, с китайски меч, заобиколен от контейнери с надпис "Илиянци".







