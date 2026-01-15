ИЗПРАТИ НОВИНА
Финансовият министър: Заплатите ще бъдат индексирани с 5%
Автор: Ваня Кузманова 17:17
© Булфото
"Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат индексирани еднократно с 5%", заяви на брифинг финансовият министър в оставка Теменужка Петкова.

По думите ѝ решението ще бъде взето на следващото заседание на Министерския съвет. "Вече работим по изчисляването на всяко индивидуално възнаграждение, така че това да се случи още февруари", каза още Петкова. 

Петкова е категорична, че не са чакали Асен Василев да ги подсети.

Припомняме, че по-рано председателят на "Продължаваме промяната" заяви, че в удължителния закон е записано, че заплатите трябва да бъдат индексирани с натрупаната към края на декември 2025 г. инфлация, която е 5%.



Защо бе...да не да има инфлация? Днес я обявиха че е 0.1% инфлацията или по-скоро я няма.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

