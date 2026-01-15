ЗАРЕЖДАНЕ...
|Финансовият министър: Заплатите ще бъдат индексирани с 5%
По думите ѝ решението ще бъде взето на следващото заседание на Министерския съвет. "Вече работим по изчисляването на всяко индивидуално възнаграждение, така че това да се случи още февруари", каза още Петкова.
Петкова е категорична, че не са чакали Асен Василев да ги подсети.
Припомняме, че по-рано председателят на "Продължаваме промяната" заяви, че в удължителния закон е записано, че заплатите трябва да бъдат индексирани с натрупаната към края на декември 2025 г. инфлация, която е 5%.
