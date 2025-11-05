ИЗПРАТИ НОВИНА
Финансов анализатор: Назначаването на "особен управител" в рафинерията трябва да стане незабавно
Автор: Цоня Събчева 21:14Коментари (0)117
Единствената възможна и смислена опция за "Лукойл“, за която трябва да се мисли, е въвеждане на института на "особен управител". Това каза финансовият анализатор Юлиан Войнов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Назначаването на "особен управител" в рафинерията трябва да стане незабавно, но за това са необходими промени в законодателството, отбеляза той. "Добре е тези хора, които ще бъдат назначени заедно с него, да бъдат хора от бранша, които разбират процесите и проблемите в този сектор, за да не се усети никакъв дефицит на гориво“, добави Войнов.

Според него "Бритиш Петролеум“ би бил добър вариант за управление на рафинерията. "Той би бил добър вариант и за покупка на рафинерията, което за мен е най-смислената опция до момента, тъй като при останалите варианти има спорни моменти дали ще се получи разрешение от Министерство на финансите и органа за управление на чуждестранни активи“, поясни финансовият анализатор.

Договорената продажба на международните активи от страна на руската централа на "Гънвор“ не е сигурна, подчерта Юлиан Войнов. "Бих казал, че това е най-нисковероятната опция. Това е изключително рисково и българската държава в никакъв случай не трябва да стои със скръстени ръце и да чака, докато нещата се развиват извън нейния контрол. Няма друга смислена алтернатива, например за спиране на рафинерията и за заместване на вноса на горива“, добави той.

Трябва да се направи оценка на държавния резерв на петролни продукти. "Тези фирми, които до този момент не са изпълнили задълженията си във връзка с 90-дневните запаси, трябва да бъдат принудени да осигурят такива количества, включително в български складове, а същевременно да се постигне договорка и с другите държави, в които има складирано гориво, да не възпрепятстват неговата доставка за България. На трето място, при всички случаи трябва да се предприемат действия за подпомагане, за отпускане на някакъв резерв от съответния орган на европейската институция, който отговаря за петролните доставки в държавите членки“, изброи Войнов.

Според него, ако не се въведе института на особен управител в "Лукойл Нефтохим“, има голяма вероятност рафинерията да не може да осъществява своята дейност. "Проблемът идва от това, че тя няма да може да се разплаща със своите доставчици и съответно да получава плащания от своите клиенти. Ако се тръгне в посока да се заобикалят санкциите с някакви опции за преминаване на плащания в друга валута и през неамерикански банки, според мен това ще бъде загуба на време и удар върху репутацията на държавата“, добави Юлиан Войнов.

"Лукойл“ ще продължи да внася данъци в бюджета, дори собствеността и начинът на управление да се смени. "Най-големият проблем би бил, ако не се работи в посока как да бъдат заместени доставките на горива, защото това е наистина тежък логистичен проблем, и се стигне до затваряне на рафинерията. Тук става въпрос за колапс на цялата икономика на България, това ще бъде началото на много сериозна икономическа криза. От тази гледна точка отговорността на управляващите е изключително голяма. Те трябва да осъзнават риска, пред който е изправена българската икономика, да не се бавят и да вземат съответните мерки“, подчерта финансовият анализатор.


Статистика: