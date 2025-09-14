ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Финансист: Не бързайте да обменяте евро и да се редите пред чейндж бюрата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:33Коментари (0)397
©
Остават приблизително три месеца до влизането на България в еврозоната и официалната смяна на валутата. Финансовия експерт Георги Захариев даде ценни съвети как да действаме с личните си финанси в този период. По думите му – най-важното е хората да не бързат да обменят евро и да се тълпят пред чейндж бюрата, защото това е гаранция за парична загуба.

Той обясни, че в момента за тази услуга ще платим комисионна, докато от 1 януари 2026 г., ако сумата е в банкова сметка – тя ще се превалутира автоматично без такси. "Хубаво е да започнем да заделяме от сега пари, защото покрай Коледа харчим повече“ допълни пред bTV експертът.

Той коментира, че вече наблюдава тенденция българите да инвестират в различни финансови инструменти:

"Първо е важно да решим какъв риск сме склонни да поемем. Колкото по-голяма доходност иска един човек, толкова по-голям риск трябва да поеме. Ако искаме бързо да забогатеем, трябва да сме готови да загубим пари. Всички българи се обръщат вече към това. В миналото спестяването беше достатъчен метод, за се постигат финансовите цели. Последните 4-5 години обаче инфлацията е лавинообразна и това вдига разходите за живот многократно. Инвестирането е новата форма на спестяване“.

Според него на пазара на имоти има сериозна активност, именно заради предстоящото приемане на еврото. "Аз виждам рискове, цените вървят стремглаво нагоре, без да има фундаментална причина за това. Страхуваме се да не изпуснем нещо (FOMO синдром), страхуваме се, че след 1 година имотите ще са двойно по-скъпи. Има много надценени имоти, дали е балон не знам, защото доходите се увеличават, но е важно човек да пристъпи към сделка, ако разбира математиката зад нея и си е направил добре сметката“.

Финансовият анализатор коментира, че пари в България има и това го показва ръстът на банковите депозити и повишаването на заплатите. По думите му средната класа в столицата е около 20%.


Още по темата: общо новини по темата: 1274
13.09.2025 Костадинов: Качваме се на Титаник!
13.09.2025 Проф. Михаил Константинов: България е в еврозоната от доста време
13.09.2025 При проблеми с еврото къде може да се оплачем
12.09.2025 Румен Спецов: Всичко вече е свършено или е в изключително крайна фаза
12.09.2025 Икономист от Пловдив: Ще можем да използваме дигиталното евро за плащане онлайн и офлайн, бързо и безплатно
11.09.2025 Хампарцумян: Хората да не се заблуждават, че членството в еврозоната гарантира стабилност
предишна страница [ 1/213 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Кръстовден - небето се отваря, желанията се сбъдват
07:42 / 14.09.2025
Илиян Василев: Нула шанс да го сломят!
23:06 / 13.09.2025
Финансов консултант: Българите купуват имот, просто за да си спас...
21:53 / 13.09.2025
Адвокатката на Коцев: Това е напълно незаконно!
19:46 / 13.09.2025
Костадинов: Качваме се на Титаник!
18:44 / 13.09.2025
Вижте времето до края на другата седмица
18:43 / 13.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Висша лига на Англия сезон 2025/26
Зима 2024/2025 г.
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: