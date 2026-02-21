ИЗПРАТИ НОВИНА
Финансист: Цените в ресторантите ни надскочиха тези в Европа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:25Коментари (0)567
©
Служебният кабинет има много ограничен и тесен мандат и не може да провежда политики, а по-скоро да свърши техническа работа и да гарантира честността на изборите. Това каза членът на Управителния съвет на БНБ Любомир Каримански в коментар на актуалната икономическа и политическа ситуация по Нова.

"Кабинетът трябва да внесе удължителен закон, но не и да прокарва политики чрез него“, уточни той.

За новия финансов министър Георги Клисурски заяви, че го познава бегло, но го определя като "достатъчно перспективен млад икономист“ и изрази надежда, че ще се справи.

Каримански постави въпроси около разходването на 900 млн. лева в рамките на удължителния бюджет. "Нека да знаем какви са критериите за избора на тези кметове и общини, какви са разпределенията, защото нямаше прозрачност“, настоя той.

Той предупреди и за рискове в приходната част на бюджета, като отбеляза, че планираните постъпления от ДДС са били нереалистично завишени. "Имаме около 13% неизпълнение на ДДС за 2025 година“, посочи Каримански.

По темата за поскъпването Каримански призна, че и лично усеща ръст в цените, особено в сектора на услугите. Според него най-сериозно увеличение се наблюдава при ресторантьорския сектор, както и други такива, свързани с труд, чиято стойност не може да бъде изчислена с точност.

"Цените в ресторантите са сравними с европейските, дори понякога и по-високи“, коментира той.

Каримански отхвърли тезата, че поскъпването се дължи единствено на очакванията за приемане на еврото. "Не съм казал, че е заради еврото. Според мен е комплексно“, уточни той.

По думите му съвременните икономически модели показват, че инфлацията в България в по-голяма степен е "инфлация на предлагането“, а не на търсенето, като даде пример с енергийния сектор и липсата на реално функциониращ общ европейски енергиен пазар.

Каримански отправи и сериозни критики към предходното управление за начина, по който са използвани дивидентите от държавните дружества. "Всички тези дивиденти не трябва да се изземват 100% в бюджета само и само, за да се докара 3% дефицит“, заяви той.

Като пример посочи АЕЦ "Козлодуй“ и спирането на шести блок, което според него е довело до загуби от над 60 млн. лева за няколко месеца. "60 милиона сме склонни да загубим за 2-3 месеца, вместо да си свършим работата както трябва“, коментира той.

По повод предложение за освобождаване на около 6000 държавни служители в пенсионна възраст с цел спестяване на средства за изборите, Каримански бе скептичен за кратките срокове.

"Много трудно би било да се направи в следващите два месеца“, каза той и подчерта, че подобен процес изисква внимателна оценка на капацитета и ефекта върху качеството на публичните услуги.

В края на разговора Каримански коментира и намеренията на Европа да търси алтернатива на американските картови организации. "Абсолютно за добро е, защото и в момента повече от 90% от плащанията в Европа минават през две международни организации, които не са базирани в Европа“, заяви той.

Според него е ключово да се запази суверенитетът на европейската платежна система и да се изгради единна инфраструктура, която да намали зависимостта от външни доставчици.


21.02.2026 Сигнали за поскъпване след въвеждането на еврото: В стола на пловдивски университет и в Рилския манастир
20.02.2026 Наша банка с важна информация за клиентите си
20.02.2026 Проверки в магазини за хранителни стоки в Пловдив
19.02.2026 Хотелиер: Никой не помисли за нас. Между 3% и 5% имаме печалба, след като махнем всички разходи
19.02.2026 До края на февруари обединяваме две платежни сметки в една банка без такси и комисионни
17.02.2026 Откриха нарушения при вендинг машините, липсва задължителното двойно обозначаване на цените в левове и евро
Енергийният министър обеща компенсации за високите сметки за ток
14:45 / 21.02.2026
Нови снимки от "Петрохан": Кръвта не съвпада с положението на тру...
14:20 / 21.02.2026
Властите успокоиха: Язовирите в страната са с достатъчен свободен...
14:46 / 21.02.2026
Министър хвана греблото, за да изчисти снега пред дома си
13:45 / 21.02.2026
Сблъсък на "Тракия"! Очевидец: Пожарникари извадиха единия шофьор...
13:26 / 21.02.2026
Ивайло Илиев: Кабинетът "Гюров" не е удобен за бившата власт, ата...
13:17 / 21.02.2026

Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19:45 / 19.02.2026
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
Работодатели няма да могат да предоставят ваучери до края на годината, ако държавната квота не бъде увеличена
12:32 / 20.02.2026
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха геноцид над нас
09:03 / 19.02.2026
Бизнесмен: Направих си труда да си направя точна сметка каква е печалбата на един хотелиер
Бизнесмен: Направих си труда да си направя точна сметка каква е печалбата на един хотелиер
12:37 / 19.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
12:46 / 19.02.2026
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
ЧСИ налага възбрана върху сградата на болница "Селена" и пристъпва към опис на имота и оборудването
11:26 / 20.02.2026
Днес на 51 става една от най-красивите българки
Днес на 51 става една от най-красивите българки
13:41 / 20.02.2026
