|Финансист: Цените в ресторантите ни надскочиха тези в Европа
"Кабинетът трябва да внесе удължителен закон, но не и да прокарва политики чрез него“, уточни той.
За новия финансов министър Георги Клисурски заяви, че го познава бегло, но го определя като "достатъчно перспективен млад икономист“ и изрази надежда, че ще се справи.
Каримански постави въпроси около разходването на 900 млн. лева в рамките на удължителния бюджет. "Нека да знаем какви са критериите за избора на тези кметове и общини, какви са разпределенията, защото нямаше прозрачност“, настоя той.
Той предупреди и за рискове в приходната част на бюджета, като отбеляза, че планираните постъпления от ДДС са били нереалистично завишени. "Имаме около 13% неизпълнение на ДДС за 2025 година“, посочи Каримански.
По темата за поскъпването Каримански призна, че и лично усеща ръст в цените, особено в сектора на услугите. Според него най-сериозно увеличение се наблюдава при ресторантьорския сектор, както и други такива, свързани с труд, чиято стойност не може да бъде изчислена с точност.
"Цените в ресторантите са сравними с европейските, дори понякога и по-високи“, коментира той.
Каримански отхвърли тезата, че поскъпването се дължи единствено на очакванията за приемане на еврото. "Не съм казал, че е заради еврото. Според мен е комплексно“, уточни той.
По думите му съвременните икономически модели показват, че инфлацията в България в по-голяма степен е "инфлация на предлагането“, а не на търсенето, като даде пример с енергийния сектор и липсата на реално функциониращ общ европейски енергиен пазар.
Каримански отправи и сериозни критики към предходното управление за начина, по който са използвани дивидентите от държавните дружества. "Всички тези дивиденти не трябва да се изземват 100% в бюджета само и само, за да се докара 3% дефицит“, заяви той.
Като пример посочи АЕЦ "Козлодуй“ и спирането на шести блок, което според него е довело до загуби от над 60 млн. лева за няколко месеца. "60 милиона сме склонни да загубим за 2-3 месеца, вместо да си свършим работата както трябва“, коментира той.
По повод предложение за освобождаване на около 6000 държавни служители в пенсионна възраст с цел спестяване на средства за изборите, Каримански бе скептичен за кратките срокове.
"Много трудно би било да се направи в следващите два месеца“, каза той и подчерта, че подобен процес изисква внимателна оценка на капацитета и ефекта върху качеството на публичните услуги.
В края на разговора Каримански коментира и намеренията на Европа да търси алтернатива на американските картови организации. "Абсолютно за добро е, защото и в момента повече от 90% от плащанията в Европа минават през две международни организации, които не са базирани в Европа“, заяви той.
Според него е ключово да се запази суверенитетът на европейската платежна система и да се изгради единна инфраструктура, която да намали зависимостта от външни доставчици.
