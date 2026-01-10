ИЗПРАТИ НОВИНА
Фалшиви евробанкноти в Монтанско. Хората: Они са почти еднакви, по кво да ги разпознаеш?
Автор: ИА Фокус 23:24 / 10.01.2026Коментари (0)202
© Фокус
Случай на фалшиви евробанкноти от Монтанско. Парите са открити при ревизия на бензиностанция в град Вълчедръм. Управителят, който установил, че парите са фалшиви, е предал на полицията банкнотите и записите от камерите. Става дума за 4 банкноти с номинал от 50 евро. За още 7 банкноти предстои да се установи дали също са фалшиви.

Служител на бензиностанцията, в която били открити трите фалшиви банкноти от по 50 евро, подменял всеки ден по една истинска банкнота с фалшива в продължение на три дни.

Гл. инспектор Георги Петков, началник на РУ – Лом, пред БНТ: "Всъщност служител на същата бензиностанция в продължение на няколко нощни смени е успял да подмени тези три банкноти – по една в три поредни смени, като се касае за 4 банкноти. Четвъртата е пусната в обращение в един магазин, най-вероятно след това е някъде в търговската мрежа, за съжаление.“

Служителят на бензиностанцията получил парите от свой приятел, а той пък ги взел от гражданин на Монтана, в когото са открити други 750 евро, но тепърва предстои да бъде установено дали са истински.

Гл. инспектор Георги Петков, началник на РУ – Лом: "Лицата, които са разпространили, сме ги установили. Сега целта е да видим откъде са, кой ги е произвеждал, как са попаднали при нас, има ли още. Ако може да ги изземем.“

А управителката на бензиностанцията във Вълчедръм разбрала за фалшивите банкноти при ревизия на оборота и преброяването му на машината.

Мариола Цветкова, управител на бензиностанцията: "Имаме машинка да гледаме банкнотите, като ги отчитам парите и ги проверявам.“

Хората във Вълчедръм без колебание споделят, че не биха могли да разпознаят добрите фалшификати от истинските банкноти.

"Они са почти еднакви, по кво да ги разпознаеш? По какво? Ние не сме ги ползвали тия евро и затова откъде че го знаеме?“

А хората от квартал "Кошарник" в Монтана, откъдето е установен мъжът, разпространявал фалшивото евро, не знаеха подробности.

Жители на Монтана: "Абсолютно нищо не знам, слушаме по телевизията, че се случват такива неща, но нищо друго.“

Окръжната прокуратура в Монтана е образувала досъдебно производство по случая. Задържани към този момент няма.


