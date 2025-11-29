ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Еврото идва: Време е да помислите за стотинките и металните левчета
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:21Коментари (0)1099
©
Ако в дома ви все още има "Бурканбанк", пълна с метални левчета и стотинки, е време да помислите какво да правите с тях. С наближаващото въвеждане на еврото въпросът за съдбата на дребните монети става все по-актуален.

Ето какви са вашите възможности:

1. Просто ги похарчете (до 31 декември) 

Най-лесният начин да се отървете от монетите е просто да ги пуснете в обращение. До 31 декември имате право да похаржите събраните монети във всеки търговски обект.

В момента търговците нямат право да ви откажат да приемат разумно количество дребни стотинки. При необоснован отказ като потребител можете да сигнализирате Комисията за защита на потребителите (КЗП).

2. Замяна в Касов център на БНБ

Ако не можете да похарчите монетите, най-изгодно е да ги замените в Касовия център на Българската народна банка (БНБ) в София.

Без такса:

БНБ приема безплатно монети от 1 и 2 стотинки (независимо от количеството).

Без такса може да замените и сортирани монети (от 5 ст. до 2 лв.) на стойност до 100 лв.

Със заплащане на такса:

За сортирани монети на стойност над 100 лв. се начислява такса от 1.3% върху разликата над 100 лв., като минимумът е 1 лв.

Ако занесете купчина с несортирани монети, независимо от сумата, таксата е 1.4% върху цялата сума, с минимален праг от 2 лв.

Замяна през Дружеството за касови услуги (ДКС):

ДКС, което е собственост на БНБ и търговски банки, също предлага замяна. За сортирани монети таксата е 1.66% от сумата (минимум 3,40 лв.).

За несортирани монети таксата е 1.99% от сумата (минимум 3,40 лв.).

След 1 януари, през преходния месец, когато ще се плаща едновременно в левове и евро, влизат в сила нови правила, които ограничават броя на монетите, които търговецът е длъжен да приеме:

Лимит за плащане: Търговецът има право да откаже плащане, ако клиентът извади повече от 50 монети при една транзакция.

Законът е категоричен: Ако пазарувате с 49 монети или по-малко, отказ не може да има.

Санкции: За нарушаване на тези правила са предвидени сериозни глоби – от 400 до 5 000 лв.


Още по темата: общо новини по темата: 1436
29.11.2025 Съвет към българите: Внасяйте левовете си в банката
28.11.2025 Асоциация на банките у нас с важна информация за преминаването към еврото в новогодишната нощ
28.11.2025 БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
28.11.2025 Вече е факт: Revolut не ви позволява да правите банкови преводи в левове
28.11.2025 Богомил Николов: Ако имате останали пари в левове, си ги вкарайте в
сметката
28.11.2025 С влизането на еврото: Водата за битовите потребители поскъпва
предишна страница [ 1/240 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезе...
13:27 / 29.11.2025
Костадин Ангелов: Проектобюджетът е резултат от сложното съжителс...
13:21 / 29.11.2025
Снегът идва до часове
12:44 / 29.11.2025
Калин Стоянов: За първи път говорители на протеста нахъсваха прот...
12:12 / 29.11.2025
Жалко! Сняг по Коледа няма да има
12:04 / 29.11.2025
Борисов към ПП-ДБ: Аз когато съм се бил, те са играли балет 
13:06 / 29.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
13:25 / 28.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
08:53 / 27.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: