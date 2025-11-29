ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Еврото идва: Време е да помислите за стотинките и металните левчета
Ето какви са вашите възможности:
1. Просто ги похарчете (до 31 декември)
Най-лесният начин да се отървете от монетите е просто да ги пуснете в обращение. До 31 декември имате право да похаржите събраните монети във всеки търговски обект.
В момента търговците нямат право да ви откажат да приемат разумно количество дребни стотинки. При необоснован отказ като потребител можете да сигнализирате Комисията за защита на потребителите (КЗП).
2. Замяна в Касов център на БНБ
Ако не можете да похарчите монетите, най-изгодно е да ги замените в Касовия център на Българската народна банка (БНБ) в София.
Без такса:
БНБ приема безплатно монети от 1 и 2 стотинки (независимо от количеството).
Без такса може да замените и сортирани монети (от 5 ст. до 2 лв.) на стойност до 100 лв.
Със заплащане на такса:
За сортирани монети на стойност над 100 лв. се начислява такса от 1.3% върху разликата над 100 лв., като минимумът е 1 лв.
Ако занесете купчина с несортирани монети, независимо от сумата, таксата е 1.4% върху цялата сума, с минимален праг от 2 лв.
Замяна през Дружеството за касови услуги (ДКС):
ДКС, което е собственост на БНБ и търговски банки, също предлага замяна. За сортирани монети таксата е 1.66% от сумата (минимум 3,40 лв.).
За несортирани монети таксата е 1.99% от сумата (минимум 3,40 лв.).
След 1 януари, през преходния месец, когато ще се плаща едновременно в левове и евро, влизат в сила нови правила, които ограничават броя на монетите, които търговецът е длъжен да приеме:
Лимит за плащане: Търговецът има право да откаже плащане, ако клиентът извади повече от 50 монети при една транзакция.
Законът е категоричен: Ако пазарувате с 49 монети или по-малко, отказ не може да има.
Санкции: За нарушаване на тези правила са предвидени сериозни глоби – от 400 до 5 000 лв.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1436
|предишна страница [ 1/240 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезе...
13:27 / 29.11.2025
Костадин Ангелов: Проектобюджетът е резултат от сложното съжителс...
13:21 / 29.11.2025
Снегът идва до часове
12:44 / 29.11.2025
Калин Стоянов: За първи път говорители на протеста нахъсваха прот...
12:12 / 29.11.2025
Жалко! Сняг по Коледа няма да има
12:04 / 29.11.2025
Борисов към ПП-ДБ: Аз когато съм се бил, те са играли балет
13:06 / 29.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS