Еврото идва: Време е да помислите за стотинките и металните левчета

© Ако в дома ви все още има "Бурканбанк", пълна с метални левчета и стотинки, е време да помислите какво да правите с тях. С наближаващото въвеждане на еврото въпросът за съдбата на дребните монети става все по-актуален.



Ето какви са вашите възможности:



1. Просто ги похарчете (до 31 декември)



Най-лесният начин да се отървете от монетите е просто да ги пуснете в обращение. До 31 декември имате право да похаржите събраните монети във всеки търговски обект.



В момента търговците нямат право да ви откажат да приемат разумно количество дребни стотинки. При необоснован отказ като потребител можете да сигнализирате Комисията за защита на потребителите (КЗП).



2. Замяна в Касов център на БНБ



Ако не можете да похарчите монетите, най-изгодно е да ги замените в Касовия център на Българската народна банка (БНБ) в София.



Без такса:



БНБ приема безплатно монети от 1 и 2 стотинки (независимо от количеството).



Без такса може да замените и сортирани монети (от 5 ст. до 2 лв.) на стойност до 100 лв.



Със заплащане на такса:



За сортирани монети на стойност над 100 лв. се начислява такса от 1.3% върху разликата над 100 лв., като минимумът е 1 лв.



Ако занесете купчина с несортирани монети, независимо от сумата, таксата е 1.4% върху цялата сума, с минимален праг от 2 лв.



Замяна през Дружеството за касови услуги (ДКС):



ДКС, което е собственост на БНБ и търговски банки, също предлага замяна. За сортирани монети таксата е 1.66% от сумата (минимум 3,40 лв.).



За несортирани монети таксата е 1.99% от сумата (минимум 3,40 лв.).



След 1 януари, през преходния месец, когато ще се плаща едновременно в левове и евро, влизат в сила нови правила, които ограничават броя на монетите, които търговецът е длъжен да приеме:



Лимит за плащане: Търговецът има право да откаже плащане, ако клиентът извади повече от 50 монети при една транзакция.



Законът е категоричен: Ако пазарувате с 49 монети или по-малко, отказ не може да има.



Санкции: За нарушаване на тези правила са предвидени сериозни глоби – от 400 до 5 000 лв.