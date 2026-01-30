ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Евробанкнотите, които са част от операция "Веселин Маринов", не подлежат на замяна
Още в първите часове след присъединяването на България към еврозоната в социалните мрежи се разпространиха снимки на надраскани евробанкноти. Най-обсъжданият пример стана 20-еврова банкнота с изписан цитат от песен на Веселин Маринов, част от т.нар. операция "Веселин Маринов“. По правилата на ЕЦБ обаче подобна банкнота се счита за умишлено повредена и не подлежи на замяна.
Търговците вече са инструктирани как да реагират при подобни случаи.
Марияна Шишкова, търговец, споделя пред БНТ:
"По принцип не бих я приела – просто отказвам на клиента.“
На въпрос дали това важи и за левове, тя уточнява:
"Не, само за евро. За еврото имаме изрично предупреждение, дори леко надраскана банкнота или скъсана в ъгълчето не се приема. Също и ако е залепена с тиксо.“
От БНБ призоваха както търговците, така и гражданите да не приемат надраскани евробанкноти, тъй като умишлено повредените няма да бъдат заменяни.
В официален отговор от Европейската централна банка се посочва, че истинските евробанкноти запазват статута си на законно платежно средство, дори ако носят малки, ненатрапчиви надписи, при условие че банкнотата е цяла и защитните ѝ елементи са напълно разпознаваеми.
Незначителни маркировки като букви или цифри, които не съдържат омраза, дискриминация или обидни послания, обикновено не се класифицират като умишлено повреждане. За разлика от тях, банкноти с дискриминационни, омразни или обидни текстове ще бъдат изтегляни от обращение.
От ЕЦБ напомнят и свое решение от 2013 г., според което всяка национална централна банка има право самостоятелно да прецени дали да откаже замяна на конкретна банкнота.
Главният касиер на БНБ Стефан Цветков заяви на 27 януари 2026 г.:
"В касите на БНБ към момента няма постъпили умишлено повредени банкноти от вида, за който говорим.“
Проверка на екипа ни показва, че голяма част от хората по-скоро не биха приели надраскани пари, независимо от номинала.
На сайта си ЕЦБ дава и конкретни примери за банкноти, които подлежат на замяна – например такива, случайно нацапани с мастило, при условие че не са умишлено увредени и могат да бъдат ясно разпознати като автентични.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1857
|предишна страница [ 1/310 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Драгомир Стойнев: Парламентът се превърна в едно студио на ТикТок...
09:14 / 30.01.2026
Проф. Георги Рачев: Очаква се доста сериозна снежна покривка
08:35 / 30.01.2026
Предложиха да се въведат няколко тарифи на тока
08:26 / 30.01.2026
Последен ден на консултации при президента
07:56 / 30.01.2026
НИМХ: Първо сняг, а после минус 12 градуса
08:00 / 30.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Пророческите думи на Елизабет II към Джордж и Шарлот
16:16 / 28.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS