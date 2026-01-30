Евробанкнотите, които са част от операция "Веселин Маринов", не подлежат на замяна

© След негативната кампания, призоваваща за умишлено повреждане на евробанкноти чрез изписване на различни текстове и послания, Българската народна банка (БНБ) реагира категорично: такива банкноти ще бъдат изземвани, но няма да бъдат заменяни. Разяснения по темата даде и Европейската централна банка (ЕЦБ), която очертава кои банкноти подлежат на възмездяване и кои – не.



Още в първите часове след присъединяването на България към еврозоната в социалните мрежи се разпространиха снимки на надраскани евробанкноти. Най-обсъжданият пример стана 20-еврова банкнота с изписан цитат от песен на Веселин Маринов, част от т.нар. операция "Веселин Маринов“. По правилата на ЕЦБ обаче подобна банкнота се счита за умишлено повредена и не подлежи на замяна.



Търговците вече са инструктирани как да реагират при подобни случаи.



Марияна Шишкова, търговец, споделя пред БНТ:



"По принцип не бих я приела – просто отказвам на клиента.“



На въпрос дали това важи и за левове, тя уточнява:



"Не, само за евро. За еврото имаме изрично предупреждение, дори леко надраскана банкнота или скъсана в ъгълчето не се приема. Също и ако е залепена с тиксо.“



От БНБ призоваха както търговците, така и гражданите да не приемат надраскани евробанкноти, тъй като умишлено повредените няма да бъдат заменяни.



В официален отговор от Европейската централна банка се посочва, че истинските евробанкноти запазват статута си на законно платежно средство, дори ако носят малки, ненатрапчиви надписи, при условие че банкнотата е цяла и защитните ѝ елементи са напълно разпознаваеми.



Незначителни маркировки като букви или цифри, които не съдържат омраза, дискриминация или обидни послания, обикновено не се класифицират като умишлено повреждане. За разлика от тях, банкноти с дискриминационни, омразни или обидни текстове ще бъдат изтегляни от обращение.



От ЕЦБ напомнят и свое решение от 2013 г., според което всяка национална централна банка има право самостоятелно да прецени дали да откаже замяна на конкретна банкнота.



Главният касиер на БНБ Стефан Цветков заяви на 27 януари 2026 г.:



"В касите на БНБ към момента няма постъпили умишлено повредени банкноти от вида, за който говорим.“



Проверка на екипа ни показва, че голяма част от хората по-скоро не биха приели надраскани пари, независимо от номинала.



На сайта си ЕЦБ дава и конкретни примери за банкноти, които подлежат на замяна – например такива, случайно нацапани с мастило, при условие че не са умишлено увредени и могат да бъдат ясно разпознати като автентични.