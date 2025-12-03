ИЗПРАТИ НОВИНА
Ето с какво работно време ще са големите магазини по празниците
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:32Коментари (0)1557
© Plovdiv24.bg
Ето как ще работят магазините по време на коледно-новогодишните празници:

"Кауфланд" - почива на Коледа. На Бъдни вечер и на 31 декември затваря по-рано, съответно до 16:00 ч. и до 18:00 ч. На 26.12. е със стандартно работно време.

"Лидл" - почива на Коледа. На 24.12. - от 08:00 ч. до 19:00 ч., 26.12 - 08:30 – 20:30 ч., на 27 отваря в 08:00 и затваря както обикновено. На 31.12 - от 08:00 ч. до 19:00 ч.

"Билла" - работи на Коледа с намалено работно време от 10:30 ч. до 19:00 ч. На Бъдни вечер затваря в 19:00 ч. На 31 декември е отворена до 20:00 ч.

"Метро" - с намалено работно време през коледните дни, но различно за всеки филиал, така че за по-голяма точност ще трябва да проверите в сайта им за обекта, който ви интересува.

"Фантастико" - с намалено работно време. На Бъдни вечер и 31.12. работи от 07:30 ч. до 19:00 ч., а на Коледа - от 09:00 ч. до 19:00 ч.

T-Market работи през всички коледно-новогодишни празници, като започва малко по-късно и затваря малко по-рано. Има разминаване в работното време на различните магазини, затова за точна информация посетете сайта им.

"Практикер" - на Бъдни вечер работи от 08:30 ч. до 17:00 ч., на Коледа - от 09:30 ч. до 18:00 ч., на 26.12 - от 08:30 ч. до 19:30 ч. и в последния ден от годината отваря в 09:00 ч. и затваря в 16:00 ч. Винаги може да направите и онлайн поръчка по всяко време.

"Мосю Бриколаж" - почива на Коледа, с изключение на някои филиали. На 24 и 31 е с намалено работно време, което е различно за различните обекти.

Jysk - на Бъдни вечер и Коледа не работи, затова направете покупките си преди празниците или поръчайте онлайн. На 26.12 отваря в 12:00 ч., а на 31.12 работи до 18:00 ч.

"Техномаркет", "Зора" и "Технополис" - с различно за всеки обект от веригите намалено работно време на Коледа и дните около нея.

DM почива на Коледа и Нова година. 

Работното време на магазини Jumbo е от 9:00 ч. до 21:00 ч. или 22:00 ч. всеки ден, включително и по празниците. Възможно е обаче да има вариации в работното време на конкретни магазини в зависимост от местоположението и други фактори. За по-голяма сигурност, можете да проверите на уебсайта на "Джъмбо", преди да се отправите в царството на играчките по време на празници.


