|Ето как да попълним данъчните си декларации в евро
Тази година, след присъединяването на България към еврозоната, доходите от миналата година се обявяват в левове, а данъкът върху тях се плаща в евро безкасово – с банкова карта онлайн или през ПОС терминал в офис на приходната агенция.
След датата на въвеждане на еврото в Република България паричните стойности в данъчните декларации, декларациите по Закона за хазарта и декларациите за задължителни осигурителни вноски, които се подават за изтекъл данъчен/осигурителен период, се посочват в паричната единица, която е била официална парична единица на страната в края на този период, т.е. в лева.
Това правило е валидно и при подаване на коригиращите декларации.
Например, в декларация обр. №1 "Данни за осигуреното лице“ за месец декември 2025 г., която се подава до 25 януари 2026 г., осигурителният доход следва да бъде в левове. В месечните справки-декларации по ЗДДС принципът е същият. За доходи на физически лица, придобити през 2025 г., паричните стойности в годишната данъчна декларация, която се подава през 2026 г., са в левове.
Когато периодът, за който се подава декларацията, приключва в или включва периода на двойно обращение на левове и евро, паричните стойности в данъчната или осигурителната декларация се посочват в евро. Същото се отнася и при подаване на коригираща декларация.
Например в декларация обр. №1 "Данни за осигуреното лице“ за месец януари 2026 г., която се подава до 25 февруари, осигурителният доход трябва да бъде посочен в евро. В месечните справки-декларации по ЗДДС принципът е същият. За доходи на физически лица, придобити през 2026 г., когато валутата на Република България вече е евро, паричните стойности в годишната данъчна декларация, която се подава през 2027 г., са в евро.
