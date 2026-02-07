ИЗПРАТИ НОВИНА
Ето как да попълним данъчните си декларации в евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:17Коментари (0)247
Намираме се в период, в който се подават годишните декларации за облагане на доходите на физически лица по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, припомня БГНЕС. По този член декларирате доходи по трудови и граждански договори (хонорари), ако сте едноличен търговец, земеделски стопанин, имате доходи от авторство, лицензи, занаяти, свободни професии, наеми, лихви, продажба на имущество, облагаеми обезщетения, дивиденти, дялове от чужбина и др.

Тази година, след присъединяването на България към еврозоната, доходите от миналата година се обявяват в левове, а данъкът върху тях се плаща в евро безкасово – с банкова карта онлайн или през ПОС терминал в офис на приходната агенция.

След датата на въвеждане на еврото в Република България паричните стойности в данъчните декларации, декларациите по Закона за хазарта и декларациите за задължителни осигурителни вноски, които се подават за изтекъл данъчен/осигурителен период, се посочват в паричната единица, която е била официална парична единица на страната в края на този период, т.е. в лева.

Това правило е валидно и при подаване на коригиращите декларации.

Например, в декларация обр. №1 "Данни за осигуреното лице“ за месец декември 2025 г., която се подава до 25 януари 2026 г., осигурителният доход следва да бъде в левове. В месечните справки-декларации по ЗДДС принципът е същият. За доходи на физически лица, придобити през 2025 г., паричните стойности в годишната данъчна декларация, която се подава през 2026 г., са в левове.

Когато периодът, за който се подава декларацията, приключва в или включва периода на двойно обращение на левове и евро, паричните стойности в данъчната или осигурителната декларация се посочват в евро. Същото се отнася и при подаване на коригираща декларация.

Например в декларация обр. №1 "Данни за осигуреното лице“ за месец януари 2026 г., която се подава до 25 февруари, осигурителният доход трябва да бъде посочен в евро. В месечните справки-декларации по ЗДДС принципът е същият. За доходи на физически лица, придобити през 2026 г., когато валутата на Република България вече е евро, паричните стойности в годишната данъчна декларация, която се подава през 2027 г., са в евро.


