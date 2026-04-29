На 20 януари тази година официално беше открит граничният преход, свързващ българския град Рудозем с гръцкия Ксанти. През него ще преминават леки и товарни автомобили до 3.5 тона. Първата копка на седмия граничен пункт с Гърция беше направена през януари 2020 г.

Сега чрез снимките на фотографа Здравко Кикьов можете да видите как изглежда една малка част от трасето.

От българска страна граничният пункт беше завършен през 2021 г, а от гръцка - към края на 2024г., но отварянето се отлагаше няколко пъти поради строеж на прилежаща инфраструктура на гръцка територия.

ГКПП-то е разположено в т. нар. Беломорски проход. Той свързва долината на Чепинска река (десен приток на Арда) с долината на река Сушица (на гръцки Компсатос), вливаща се в езерото Буругьол.

След приемането на България в Шенгенското пространство и по сухопътни граници от 01.01.2025 г. отпадна паспортният контрол на граничните пунктове, разположени на границата с Гърция, но служителите на РДГП-Смолян продължават да изпълняват своите функционални задължения, като прилагат компенсиращи мерки в граничната зона.

Те имат готовност при временно възстановяване на граничния контрол да извършват отново гранични проверки съгласно Шенгенското законодателство.

