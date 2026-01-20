Отвориха най-новия път за Гърция - само за автомобили до 3.5 тона

© Днес в 11,00 часа официално беше открит граничният преход, свързващ българския град Рудозем с гръцкия Ксанти. През него ще преминават леки и товарни автомобили до 3.5 тона. Първата копка на седмия граничен пункт с Гърция беше направена през януари 2020 г.



От българска страна граничният пункт беше завършен през 2021 г, а от гръцка - към края на 2024г., но отварянето се отлагаше няколко пъти поради строеж на прилежаща инфраструктура на гръцка територия.



ГКПП-то е разположено в т. нар. Беломорски проход. Той свързва долината на Чепинска река (десен приток на Арда) с долината на река Сушица (на гръцки Компсатос), вливаща се в езерото Буругьол.



След приемането на България в Шенгенското пространство и по сухопътни граници от 01.01.2025 г. отпадна паспортният контрол на граничните пунктове, разположени на границата с Гърция, но служителите на РДГП-Смолян продължават да изпълняват своите функционални задължения, като прилагат компенсиращи мерки в граничната зона.



Те имат готовност при временно възстановяване на граничния контрол да извършват отново гранични проверки съгласно Шенгенското законодателство.