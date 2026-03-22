Автор: Нели Гергьовска

При благоприятни метеорологични условия, ски зона Пампорово ще остане отворена до 12 април, включително, съобщават от курорта.



Зимният сезон в Пампорово е в разгара си – пистите са отлични, планината е снежна, а времето е идеално както за ски, така и за пълноценен релакс. Март е моментът, в който любителите на зимните спортове получават страхотно зимно преживяване, на по-добра цена.



От "Пампорово“ АД посочват, че до края на зимния туристически сезон, туристите могат да се възползват и от 20% отстъпка за директни онлайн резервации в хотелите Орловец 5* или Перелик 5*.