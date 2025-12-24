ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Етнолог за обредния хляб на Бъдни вечер: В наши дни може да го декорирате със символи, характерни за вашата професия 
Автор: Илиана Пенова 16:41Коментари (0)439
©
Според традициите на Бъднивечерската трапеза задължително трябва да присъстват обредните хлябове. Всички те са постни – напомням това на домакините, които ще подготвят своите пити. Най-важната е боговицата или коледарският кравай, бъдникът. Това каза в интервю за ФОКУС етнологът Иглика Мишкова.

"На този ден предците ни са правили дори три вида хляб. Един хляб, който е специално пластично декориран, който е посветен на раждането на младия бог Исус Христос, който най-често е моделиран с помощта на сукарчета от тесто във формата на слънце, на кръст. Хлябът, който е посветен на поминъка, и разбира се, онези, без които не може – коледарските краваи", обясни тя.

"Това са символите всъщност на самия празник. И тъй като те са свързани предимно със земеделието, на хляба, който е посветен на поминъците, са изобразени обикновено нивата, орачът, ралото, кръстците, купите със снопите и въобще онези занятия, които осигуряват прехраната на семейството. А там, където скотовъдството е основен поминък, там по-често намират място кошарата с агнетата, овцете, овчарят и т.н.", разказва етнологът.

Иглика Мишкова дава и една много добра идея, която можем да реализираме на празника в нашето съвремие:

Този хляб днешните хора биха могли да проявят известно творчество и всъщност да ги декорират с онези символи, които са характерни за тяхната професия, защото все пак хората, които се занимават със земеделие и скотовъдство, днес не са толкова много и това не е поминъкът на всяко едно българско семейство.

По думите й характерно за за миналото, е било, че трапезата се е подготвяла на земята, върху слама, а не на софра или на маса. Навсякъде на трапезата се е слагал хлябът, до него обикновено постна баница, която най-често е приготвена с тиква.

"След това се нареждат различните други постни ястия – сармите, пълнените пиперки, било то с ориз или с боб, ошав, фасул, варено жито. Т.е. всяко едно от нещата, което е плод на земята за даден регион, намира, разбира се, място на трапезата. Чесновият лук, червеният лук заемат видно място"

"Обикновено шарките от питите, които са били отгоре, пластичната декорация се е запазвала. Много често, тъй като тя се приготвя с едно малко по-сбито тесто, за да може да се запази рисунъкът, и е по-трудна за консумация, поради тази причина в много краища тези шарки обикновено се оставят за животните. Разбира се, остатъкът от боговицата се слага високо на полицата, за да расте високо житото", обясни Мишкова. 

"От трапезата не бива да стават, а ако някому се наложи да стане, било то да отвори пътната врата, или да вземе нещо, което е пропуснато, той задължително трябвало да бъде приведен, за да могат да са пълни житата с плод. И всички трябва да станат почти едновременно от трапезата, за да могат самите посеви да поникнат по едно и също време. Когато свърши вечерята, младите момчета са тръгвали към своите коледарски чети, а останалите членове на семейството остават в дома си. Разбира се, от будността, от това, че хората остават до късно тази вечер, събрани около бъдника, около домашното огнище и очаквайки коледарските дружини, вечерта е получила и названието Бъдни вечер – вечерта, през която се бди и се очаква раждането на младия Бог", напомня тя.


Още по темата: общо новини по темата: 177
24.12.2025 Българи: Ще празнуваме по-скромно
24.12.2025 Здравка Евтимова: Животът е един безкраен роман. В него има и тъжни
страници
24.12.2025 Пловдивчанин: Вярвам в Дядо Коледа, защото портфейлът ми олеква
24.12.2025 Нутриционист: Първо хапнете и след това вече пийте алкохол. Така ще бъде много по-добре за вашето тяло
24.12.2025 Гърци превзеха Банско
24.12.2025 Заредете се с търпение, опашките са големи
предишна страница [ 1/30 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Българи: Ще празнуваме по-скромно
16:00 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Пуснаха шести блок на АЕЦ "Козлодуй"
15:32 / 24.12.2025
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
14:31 / 24.12.2025
Клиенти: Възрастни жени на Юндола започнаха да ни кълнат – и на б...
13:58 / 24.12.2025
Миг невнимание и неприятности преди Коледа за този шофьор
14:28 / 24.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
10:12 / 23.12.2025
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
20:20 / 22.12.2025
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
Администрацията преминава към задължително използване на квалифициран електронен подпис
14:43 / 23.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
12:12 / 23.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Зловещо ПТП на пътя Пловдив - Пещера
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: