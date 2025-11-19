Етнографският музей с нов бранд и модерна визия

© Фейсбук Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Красимир Ставрев, управител на Студио "Пункт", за новата визуална идентичност на Регионалния етнографски музей в Пловдив.



Г-н Ставрев, Вашето студио изработва новата визуална идентичност на Етнографския музей в Пловдив. Изработена ли е вече, или още работите по тази задача?



Да, в процес сме на работата по визуалната идентичност на Регионалния етнографски музей в Пловдив, но пък вече сме пред откриване на една друга визуална идентичност, която беше поводът да започнем тази колаборация с музея. И това е изложбата "Светът на ютията", която ще открием на 21 ноември в петък, в 12.00 часа.



А какво всъщност означава да правите нова визуална идентичност на музея? Това някакво пренареждане на експозицията ли е? Какво точно означава цялата тази дейност? Малко детайли да ни дадете, ако е възможно!



Поводът да започне работа по визуалната идентичност на музея е ревизията на съществуващото до този момент лого, или по-скоро символ, който те ползваха допреди да решим да сменим логото. Всичко това беше поводът на работата ни и за изложбата, която предстои съвсем скоро. И тази постоянна експозиция "Светът на ютията" имаше нужда от своя идентичност, своя визия, която да направи тази изложба различна, съвременна и като експозиция, и като интеракции. Още повече че Етнографският музей разполага вече с нови площи, с нова къща в Стария град на ул. "Съборна" 20, което е една голяма стъпка в развитието на този музей за нашия град. Ще има още една къща, също емблематична къща.



Бих казал, че Етнографският музей е доказал своята роля през годините, за да я придобие, и за да има Общината доверието на тази институция, че може да се грижи за тези къщи и да ги напълни със смислено съдържание.



Улица "Съборна" 20 е реставрирана и обновена по един своеобразен начин, запазвайки естествено характера на къщите в Стария град. И единият от етажите всъщност представлява тази постоянна експозиция "Светът на ютията", която е със съдържание от 1200 ютии, дарено от Димитър Добрев преди няколко години.



Препоръчвам на всички да дойдат и да видят тази прекрасна изложба и експозиция!



Ние вече чакаме с голямо любопитство да видим всичко това. Но кажете за новата визия на самия Етнографски музей - какво ще представлява тази идентичност? Някакви интеракции ли ще включите?



След като вече направихме визията на Музея на ютията и когато започнахме работа с тази изложба, стана ясно, че идентичността на Етнографския музей, на този музей, който се помещава в една емблематична сграда, която познават всички пловдивчани, всички гости на града и всички, които са виждали клипове, свързани с нашия Пловдив, знаят, че те всички са с тази сграда, своеобразната фасада на Куюмджиевата къща винаги присъства. А там се помещава и музеят. И всъщност, ние след като ревизирайки техните графични елементи, решихме, че тази институция има нужда от ревизия на своята идентичност и да се създаде нещо ново, което да отговаря съответно на изложбата за ютията. И почнахме разговора успоредно с двете теми за двете идентичности, започнахме работа и решихме, че ще дарим работата по нов символ на музея.



И така, след няколко месеца работа, стигнахме до този стилизиран силует, защото както казах тази сграда е емблематична, запазихме идеята да съществува тя в логото, но я нарисувахме по един нов начин. Съответно, на базата на логото, направихме една нова система за всички комуникационни материали.



Но това в никакъв случай не означава, че работата по тази идентичност е приключила. В процес сме, защото това е дълъг период, в който един такъв наш клиент, институция, трябва да преобрази много аспекти в своята идентичност и в приложенията й. Това означава тепърва да работим по навигационна система за самите изложби, които са част от постоянните експозиции. По учебник нещата трябва да стигнат дотам, че стилът, който налагаме от логото, през комуникационни материали, като всичко, което се създава в дигитални медии, в печатни медии, всичко трябва да бъде подчинено на тази визия. В процес сме, нещата се случват. Няма как да се случат, както казах, бързо, ще отнеме време, но със сигурност сме в правилната посока. Веднага беше забелязано в пространството това, че музеят вече е с нова идентичност. Получихме и ние, и те приветствие за това. Аз съм убеден, че ще отнеме период от време, в който това трябва да се наложи.



Но с тях, с нашата съвместна работа, и с налагането на тази идентичност навсякъде с постоянство, и с правилата, които извеждаме за нея, нещата ще се случат и хората ще започнат да го припознават. Тепърва обсъждаме кампании в градското пространство, които да осведомят и за новата изложба, за "Светът на ютията", и за постоянните експозиции на музея. Със сигурност сега енергията на всички ни е в довършването на изложбата за експозицията на ютиите. И оттам нататък вече започваме разпространение и популяризиране на всичките тези нови неща около музея.



А ще има ли промяна в досегашните експозиции?



Не. Ако имате предвид в съдържанието, ние там няма как да се намесим. Ние по-скоро се намесваме с навигацията, с табелки за уеднаквяване на елементите, които са в пространството на музея, и в трите къщи, бидейки вече под шапката на Етнографки музей. Всички те трябва да бъдат обединени с една обща визия, за да може посетителите да се усещат наистина в една и съща институция, като гости на една и съща институция. Така че това е абсолютно правилният момент да предприемем тази крачка заедно с тях, или по-скоро те с нас, и да направим една обща идентичност.



Вече създадохме няколко такива информационни табели, които да уведомяват в трите локации, че става въпрос за една институция, че хората могат да посетят и другите две къщи. Тази мрежа от три локации трябва много добре да бъде комуникирана, което също е наша грижа и отговорност. Трябва заедно с всички колеги от музея да намерим най-правилните места, където това трябва да бъде изкоментирано и в дигитален план, и в печат, във физическите пространства на тези локации. Много интересен процес е.



Ние не го правим за първи път, и с други музеи работим успоредно, които са също много-много емблематични за цяла България. Така че процесът е абсолютно ясен. Започваме с визуалната идентичност: основно със символа, с избора на шрифт, с избора на основните цветове. Тези компоненти на бранда – бих го нарекъл съвсем спокойно бранд, защото ние трябва да се наредим до другите съвременни брандове - молове, други институции, като театри, опери, които се борят за вниманието на своите посетители.



Ние трябва да стоим по този начин. Бих казал, че времето, в което очаквахме тези посетители и туристи да дойдат и да влезнат в музея, просто отдавна е минало. Ние трябва да бъдем разпознати из цялата градска среда. Ние трябва да имаме достъп до младите хора, там, където са те. Така че няма как да пропуснем и социалните канали, новите начини за изразяване с видео, анимация. Това всичко трябва да стане част от набора на средства, с които музеят работи, за да достигне до своите нови и постоянни зрители.



В този ред на мисли, тези три компонента, пак се връщам на логото, на цвета и на шрифта, ние сме ги уточнили, абсолютно финализирали сме. Правилата, по които работят тези три компонента заедно, в дигитални и в печатни медии също е доста ясно изведена. Оттук нататък остават приложенията, които заедно с екипа на музея, с наше наблюдение и помощ, се случват стъпка по стъпка.



Следващата голяма крачка е навигационната система в пространството на Етнографския музей. Говоря и за трите локации. Със сигурност вече на "Съборна" 20 имаме много ясен план и нещата се реализират. Със сигурност новата локация, Синята къща, също подлежи да бъде включена в тази система. Така че тези физически пространства, подмяна на табелките в постоянните експозиции са също задължителна част от този целият процес. Всичко, което е свързано с новото лого, с новия шрифт, с новите правила. Пак казвам, това усещане за един силен бранд, който да напомня на посетителите на всеки един ъгъл, че ти си в едно пространство, в което е помислено за всичко, за цялостното преживяване. И после, когато видиш анимиран лед, билборд или напечатан постер из градското пространство, веднага да свържеш дали ще е заради цвета, дали заради шрифта или логото, най-вече заради цялостната връзка между тези 3 компонента, с едно постоянство налагано във всичките тези медии, тогава виждаш, че всички тези елементи работят заедно.



Всичко това създава характер, създава визия, която е своеобразна, която не прилича на нищо останало. И хората знаят и припознават вече това, като Етнографски музей Пловдив, като едно съвременно място, където имат възможността да се докоснат до историята, до пластовете в този огромен фонд, който има Етнографския музей, с абсолютно всички интересни обекти, които могат да бъдат видени. Същото трябва да бъде приложено и в новите изложби, които не са постоянни, временни изложби, но те пак влизат под същата шапка на този бранд. Това е силната институция, когато има визията и амбицията да въздейства силно и цялостна и да звучи като нещо, което е трайно. Това всичко става с това постоянство и спазване на тези правила.



Вие правили ли сте подобно нещо за други институции в Пловдив?



Да. Работим с Операта вече 3 години. Там стъпихме на една добра основа, която доразвихме. Създадохме визия за техния летен фестивал Опера Open, който е уникално събитие не само за Пловдив, ами за цялата ни страна, привлича толкова туристи. Там доста постоянно, благодарение пак на екипа и разбирането на Операта, вече трета година налагаме една визия, която бих казалвече е абсолютно разпознаваема както за фестивала, така и за сезона, за закрито.



Имаме едни приети правила, които дават възможност за творчество. Винаги работим така, че правилата дават една възможност и за свобода и импровизация. Естествено, за тези културни събития винаги има нужда от характер, но пък цялостната шапка, както казах одеве, също е много важна. Така, че с Операта, предстоят и други много интересни задачи. Също така и с Театъра, с Драматичният театър. Работили сме и по много събития и проекти, в които създадохме това лого, което в момента се превръща в градски брандинг.



Така че като студио, фокусирано в проекти в културния сектор, имаме доста опит. И благодарение на това, печелим лесно доверието на тези партньори. Но пък и отговорността е много голяма и бих казал стараем се във всеки един проект максимално да задоволим очакванията на всички.



Вие знаете, че се сменят дизайнери, сменят се екипи, но съществуващите правила, описани добре и спазвани добре, няма да застрашат цялостната идентичност на една такава институция. Съвсем нормално е, това не става за ден, за два, налагането отнема години. Трябва наистина с постоянството да се случва. Когато се правят каталози, това си е доста сериозна част от техните годишни събития, завършват с един такъв материал, там също трябва да има едни хубави правила, които да се виждат. Приложения, брошури, каталози, календари, всичко това е част от общата визия. И новите постоянни експозиции, и временни, както казах, всички те трябва да имат свой характер, но същевременно да са под шапката на бранда Етнографски музей, трябва да звучат цялостно и завършено.