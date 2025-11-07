ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Енергийната комисия прие промени, свързани с особения управител в "Лукойл"
Вносители са депутатите от ДПС-Ново начало, "Има такъв народ", ГЕРБ-СДС и БСП-Обединена левица. Законопроектът бе внесен тази сутрин.
С 12 гласа "за", без против и въздържали се, депутатите от комисията приеха промените в закона.
Промените ще дадат възможност особен управител да бъде назначен и в търговец на дребно с горива и нефтопродукти, който да се разпорежда с целия бизнес на "Лукойл- България".
Вносителите мотивират промените с това, че наложените санкциите над активите на "Лукойл“ ОАО реално ще доведат до спиране на работата на рафинерия "Нефтохим с Бургас", поради отказ на всички контрагенти да извършват плащания с дружествата, собственост на "Лукойл“ ОАО в България.
Според тях се изисква и разширяване на правомощията на особения търговски управител, предвиден в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт ии продукти от нефтен произход, тъй като фактическата постановка в момента е много по-различна от хипотезите, допускани при въвеждането на тази фигура.
"След като се съберем партиите от мнозинството, ще се избере особен управител, който перфектно да се справи с тази задача. Той ще има право и на продажба", каза по-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 35
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Управляващите внесоха законопроект за особения управител на "Луко...
10:37 / 07.11.2025
Кадри от катастрофата с шестима загинали
10:30 / 07.11.2025
Хиляди служители в МВР взимат и пенсия, и заплата
09:45 / 07.11.2025
Ресторантьорка: Промяната се оказва значително по-скъпа и трудна ...
09:25 / 07.11.2025
Дафинкчиев: Стотици хиляди български пенсионери се трудят за 3,5 ...
09:00 / 07.11.2025
Президентът ще посети 61-ва Стрямска бригада
08:31 / 07.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS