Екстрадират аверите на Карен заради черното тото

© Двамата авери на Карен Хачатрян ще бъдат предадени на Франция във връзка с разследването за черното тото. Софийският градски съд уважи искането за екстрадиция на Дилян Янев от прокуратурата в Марсилия, а Анжел Янев сам се нави да пътува.



И двамата мъже, погнати с половинката на Русата Златка, са категорични, че са невинни. Бившият тенисист Дилян Янев сочи пред магистратите, че не е извършвал никакво престъпление. Защитата му моли да не се допуска изпълнение на европейската заповед за арест, тъй като нямало никакви доказателства за манипулирането на мачове. Според адвоката престъпленията са извършени на територията на България и делото следва да се гледа тук.



Съдия Александра Йорданова приема, че документите от Франция съдържат нужните реквизити и няма основания да я отхвърли. Затова постановява Дилян Янев да бъде предаден във Франция, като до пътуването му да стои зад решетките.



Изненадващ ход прави другият обвиняем Анжел Янев. Пред съдия Атанас Атанасов и колегите му той сам изразява съгласието си да пътува до Марсилия.



"Разбрах, че няма начин да дам показания пред разследващите тук и единственият шанс е да замина. Ще търся начин да докажа невинността си", казва Анжел в съдебната зала. Още при разглеждане на мярката му за неотклонение той признава, че е съдействал на антимафиотите и сам е отключил телефона си, който е с лицево разпознаване, за да се извлече нужната информация. Дал и служебния си лаптоп. Благодарение на съдействието криминалистите дори не го закопчали с белезници, похвалва се 29-годишният мъж.



Преди да изрази съгласието си за предаване, Анжел Янев отправя апел: "Единственото, което искам, е тази събота и неделя да видя близките си, защото още има свиждане в ареста на "Г.М. Димитров". Магистратите му обясняват, че адвокатите уреждат свижданията.



Освен това му разясняват, че има 3-дневен срок, в който може да оттегли съгласието си за предаването. Ако не го стори, до 7 дни те ще се произнесат за екстрадицията.



Покрай разглеждането на двете същински производства стават ясни и всички 6 обвинения срещу четиримата задържани у нас по нелегалната афера със залози - Карен Хачатрян, брат му Юри, Дилян Янев и Анжел Янев.



Това е измама, извършена в организирана престъпна група, активна корупция - предложение за облага на участник в спортно състезание, свързано със залагане, присвояване на имущество, придобито от престъпление, утежнено пране на пари - лъжливо оправдаване на произхода на имущество, участие в организирана престъпна група с цел прикриване или преобразуване на облага от престъпление и участие в организирана престъпна група с цел подготвянето на престъпление. По тези обвинения може да се получат до 10 години затвор.



Според разследващите четиримата нашенци са ядрото на престъпна банда, която е припечелвала колосални суми от манипулиране на мачове, основно тенис срещи, занимавала се е и с пране на пари. По изчисления на прокуратурата групата е заработила над 800 хил. евро за периода на съществуването си - от началото на 2018 до септември 2024 г.



Престъпната организация наброявала 14 души, 8 от които са закопчани във Франция. Има задържани в Испания и Румъния. Мащабни измами са извършвани в редица държави като Франция, Румъния, България, Германия, Канада, Египет, Испания, Италия, Мексико, Португалия, Сърбия и Турция, се сочи в европейската заповед за арест.



Според данните на няколко играчи, класирани над 100-ото място в ранглистата на ATP, им е било платено. Те са се съгласили да губят конкретни мачове или сетове, за да се спечелят спортни залози. Засегнати са около 40 турнира, организирани между 2018 и 2024 г. във Франция, както и в други европейски страни или на други континенти като Африка и Америка.



Подозрителни залози са открити и в турнир в Родез от 2023 г. Тогава Националният орган по хазарта (ANJ) и Френските игри отбелязаха аномалии в процеса на залагане относно мач на двойки на Откритото първенство.



Измамните схеми са включвали създаването на сметки при международни оператори на хазартни игри чрез използването на "мулета". Спортни залози са правени върху резултати, които са предварително договорени с корумпираните играчи, за да се преметнат операторите на хазартни игри и залози.



Още през 2020 г. братя Хачатрян бяха санкционирани от Звеното за почтеност в тениса (TIU) за уреждане на мачове, като Карен беше наказан доживот, а брат му - за 10 години. Двамата отнесоха и глоби.



"Невинни са", смята Златка Райкова за мъжа си Карен и за брат му. Европейските заповеди за арест са издадени през септември т.г. от заместник-председател, ръководещ разследването, от Районен съд в Марсилия. У нас антимафиотите пристъпват към арести на 14 октомври. Повечето от дирените от Франция мъже се оказват на други адреси от официалните, които фигурират в базата данни за населението. Въпреки това униформените успяват да ги открият и оковат с белезници. При претърсванията са открити и иззети телефони и компютри. Магистратите ще трябва да решават дали да ги предадат на френските власти, за да са им от полза за разследването.



Заради превод са отложени заседанията за разглеждане на мерките за неотклонение и за екстрадицията на братята Хачатрян. Между папките с доказателства е постъпил важен разпит на лице от чужбина. Наложило се е протоколът с думите му да бъде преведен, но това отнело няколко дни.



Не е изключено документът да е свързан с роднините на Хачатрян, които са в Армения. Юри призна, че обича и двете страни, а за Карен стана ясно, че се е отказал от арменското си гражданство. Съдиите ги посякоха и ги оставиха на топло заради опасността да се укрият именно покрай родствените си връзки зад граница.



При разглеждане на мерките за неотклонение на Карен и Юри присъства Златка. Тя успя да докосне мъжа си и да му каже, че го обича, припомня "България Днес".