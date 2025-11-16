ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Експерт за "Лукойл": Похвално е, че правителството си свърши работата и няма да се създават трусове на пазара за горива
"Похвално е, че българското правителство свърши своята работа и в крайна сметка няма да се създават трусове на пазара на горива. Какво ще стане оттук насетне - аз не мисля, че зависи особено много от това, което се случва в България", каза още той.
Цените на горивата
По отношение на цените на горивата той посочи пред Bulgaria ON AIR, че са леко нагоре - с около 4-5 стотинки над средната цена на бензина, 7-9 стотинки на дизела.
"Но това са нормални неща, защото все пак и петролът поскъпна преди няколко дни. Сега пак е в низходящ тренд, така че ще бъде отразено и това, когато е постоянен този тренд", прогнозира специалистът.
Особен управител на "Лукойл"
Бенчев определи като добър избора на директора на НАП Румен Спецов за особен управител на "Лукойл".
"Той не е човек, който изобщо не познава сектора. Ние, като петролна асоциация, сме работили по различни теми с него. Той знае за какво става въпрос и за тази задача - да следи парични потоци евентуални, които биха отишли към Русия, мисля, че той е сравнително добър избор от страна на правителството, да не кажа доста добър", подчерта експретът.
Той заключи, че никога не сме имали проблем с обемите на горивата - нито оперативни, нито със запасите в известна степен.
"Проблемът при евентуалните санкции, ако бяха влезли в сила, щеше да е проблем с банковите транзакции. Количества горива в страната има", увери Бенчев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 78
|предишна страница [ 1/13 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Предприемач: В бизнеса ми инженерът от студентската скамейка запо...
14:53 / 16.11.2025
Яна Маринова: Много е лесно да бъдеш смел и готин, когато си млад...
14:46 / 16.11.2025
Лекар: Нито една кашлица не е нормална
15:13 / 16.11.2025
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която ра...
14:14 / 16.11.2025
Делян Добрев: Предупредих целия парламент да не гледат в очите Ас...
15:33 / 16.11.2025
Жечо Станков: При нужда отсрочката на санкциите срещу "Лукойл" мо...
16:49 / 16.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
12:16 / 14.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS