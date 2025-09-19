ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Експерт: Пазарът не е в балон и жилищата не са надценени
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:58Коментари (0)27
© Plovdiv24.bg
При имотите цикълът на строителство не е година за година, почти е изключен сценарий, при който на жилищния пазар в България се пука балон след влизането на страната ни в еврозоната. Този коментар направи Георги Киров, партньор в консултантската компания за бизнес имоти Colliers International, в предаването "В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Той допусна, че вероятност да се сбъдне може да предизвикат външни катаклизми като войни.

"Логиката на пазара на недвижимости е различна от тази на фондовите борси в САЩ, където засилен интерес към технологична компания, например, може да повиши силно цената на акциите ѝ.. За изграждането на дори най-елементарната сграда са нужни поне три години“, обясни Киров логиката на имотния цикъл.

Той посочи, че към него се добавя и политическият цикъл, свързан, например, с избора на нов кмет в София, който влиза с нов екип и това води до забавяне на издаването на разрешения за строеж. По думите му това не са теоретични неща, след като се случват на практика тази и миналата година.

"Не можем да предположим, че покрай приемането на еврото всичко ще се раздуе и след това ще се свие. По-скоро нашето очакване е конвергенцията на икономиката ни, включително на имотния ни пазар, към Запада и западните цени да продължи. Не очакваме революция и балони, които да се спукат, категоричен е експертът. 

Според Киров финансовата достъпност на жилищата в България е много добра в сравнение с Централна и Източна Европа и продължава да се подобрява. Причината е, че заплатите нарастват по-бързо от покачването на цените на апартаментите.

"Много хора не смятат така, тъй като разхождайки се в градовете, виждат значителна строителна активност. Но цифрите нееднозначно показват, че пазарът не е в балон и жилищата не са надценени“, категоричен е консултантът.

Той цитира статистика за строителното производство като част от брутния вътрешен продукт (БВП). "За България това съотношение е около 2,8%, докато за Централна и Източна Европа достига 3,5%, т.е. страната ни не произвежда толкова жилища, колкото останалите в региона спрямо БВП“, коментира Киров.

Той очаква жилищният пазар да продължи да расте, като основен фактор за това в големите градове, особено в София, посочи увеличаването на населението. Експертът цитира данни на ЕСГРАОН, според които за последните десет години между 17 и 20 хил. души годишно се присъединяват официално към столицата, но неофициално цифрата е по-висока.

Георги Киров смята, че тези приблизително 20 хиляди души имат нужда от поне 10 хиляди – 12 хиляди нови жилищни единици. Той уточни, че от статистиката за доставените на пазара жилища с акт 16 се разбира, че цифрата е подобна или по-малка. "Математиката на София показва, че има повече търсене на жилища, отколкото за момента пазарът може да достави“, обясни експертът.


Още по темата: общо новини по темата: 1286
19.09.2025 »
19.09.2025 »
19.09.2025 »
18.09.2025 »
17.09.2025 »
17.09.2025 »
предишна страница [ 1/215 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Синоптик: Есента ще е топла и суха
21:17 / 19.09.2025
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от мно...
20:56 / 19.09.2025
Наблюдение на КНСБ: 10 от 17 стоки са по-евтини в малките магазин...
21:32 / 19.09.2025
Здравният министър: Хранително отравяне е причината за 256 заболе...
20:16 / 19.09.2025
МВФ ни посъветва да вдигаме данъци и осигуровки
20:17 / 19.09.2025
Всяко увеличение на минималната работна заплата увеличава над 40 ...
20:28 / 19.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Олег Ковачев за Бербо: Има десет пъти повече пари от цялата махала, а се пазареше за дребна сума
Олег Ковачев за Бербо: Има десет пъти повече пари от цялата махала, а се пазареше за дребна сума
19:38 / 17.09.2025
България вдигна МиГ-29, а Румъния - F-16 
България вдигна МиГ-29, а Румъния - F-16 
19:13 / 17.09.2025
Честито на Димитър Рачков!
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
14:46 / 18.09.2025
Ергенът Алек стана баща
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Водна криза
Поскъпване на хранителните продукти
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: