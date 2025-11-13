ЗАРЕЖДАНЕ...
|Експерт: Никой няма да умре от глад
Този път упреците не бива да са към правителството, защото те направиха каквото можаха. Не мисля, че това е единственият възможен бюджет. На нас не ни беше оставено време дори да го прочетем. Основният фокус на разговорът ни с ГЕРБ беше ДДС-то. Те казаха, че такова нещо не стои на дневен ред, посочи той.
Този бюджет ще ни донесе харчене в евро, каза с усмивка синдикалният лидер.
В този бюджет има твърде малко място за гъвкавост. Много от компонентите му не могат да бъдат променени. Има сектори, в които възнагражденията са във функция на средната работна заплата и създават притеснения, изтъкна Манолов.
По думите му 2-та пункта увеличение на осигуровката много бързо ще се върнат в заплатите.
"За работещите в бюджетния сектор, новината няма да е толкова добра. Средната работна заплата при работника ще бъде натоварена с 20 лева на месеца. Тоест никой няма да умре от глад. Бизнесът, когато получаваше компенсации не рева. Това, че част от тях са получили 6,5 млрд. лева плащане за ток. Всеки си има своите основания и ще е прав. Тази работа малко ми прилича на футболен стадион, а това не е добре", заяви лидерът на КТ "Подкрепа".
Правителството ни даде възможност ние да напишем правилата, но се провалихме. С работодателите се караме за глупости. Нито една от страните не е невинна, призна той.
