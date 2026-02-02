ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Експерт: Избягвайте да получавате 500 евро, взимайте по-малки банкноти
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:52Коментари (0)179
©
Спестяванията в банките в България надхвърлиха 163 млрд. лв., показва официалната статистика на БНБ към края на 2025 г. 

Финансовият анализатор Деян Василев определи януари като интересен месец предвид превалутирането.

"Първите работни дни бяха трудни. Видяхме, че след втората седмица хората успяха да изтеглят достатъчно евро. Нормално, имаше в началото прекалено много голям оборот в лева, който трябва да бъде изтеглен. Справихме се, гледаме към предизвикателства, икономика, бюджет", коментира той.

По думите на Василев банкомат няма да ни даде 500 евро. Той допълни, че тези банкноти трудно ще се приемат от търговските обекти: "Банкоматите дават до 100 евро. Призовавам хората да избягват да получават 500 евро, да вземат по-малки банкноти".

Василев уточни, че до 30 юни всички банки и пощенски клонове ще приемат без допълнителна такса и ще можем да обменим левовете в евро. 

"БНБ, дори и след 30 юни, безсрочно ще обменя по фиксинга левове. По статистика на БНБ над 70% от левовете вече са върнати. И в Хърватска, и в други страни, около 10% от парите в обращение никога не се връщат", обясни финансовият анализатор пред Bulgaria ON AIR.

"И за 2024 г., и за 2025 г. спестяванията растяха двуцифрено. Спестяванията и тази година, заради добрите доходи, щяха да се увеличат може би с 12-15%. Само домакинствата имат 107 млрд. към 31 декември - 20% ръст спрямо 2024 година. 7-8% от този ръст се дължи на пари, с които хората са разполагали в брой в лева и просто са ги внесли. Това показва, че банковата система е свръхликвидна. Хората имат спестявания. Растат цените на имотите, ипотечните кредити, но банковата система има пари, които може да дава назаем", анализира Василев.

Според него броят на транзакциите с карти ще се увеличи покрай въвеждането на еврото.

"Има сектори, които предпочитат да боравят с кеш. Еврото няма да ни спаси от сивата икономика и недобросъвестните търговци, които не издават касови бонове. Много хора си държат парите на разплащателни сметки, където получават нула. Това се отразява на другата страна на уравнението, на по-ниски лихви по ипотечните кредити. България е рекордьор по ниски лихви по ипотечни кредити. Това ще се задържи", прогнозира още Василев.

През 2026 г., ако доходите продължават да вървят добре, ще има спестявания в банките и хората ще могат да ги увеличават, заключи финансовият анализатор.


Още по темата: общо новини по темата: 1873
02.02.2026 »
02.02.2026 »
01.02.2026 »
01.02.2026 »
01.02.2026 »
01.02.2026 »
предишна страница [ 1/313 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Само една област е без жълт код за 3 февруари
17:18 / 02.02.2026
Десетки жалби след тайните видеа в бургаски салони за красота, ср...
17:05 / 02.02.2026
Отстраниха началника на Софийския затвор заради Брендо
16:50 / 02.02.2026
Множество изстрели са се чули от хижата, в която намериха три тру...
16:07 / 02.02.2026
Прокуратурата с подробности за акцията срещу торент сайтовете
15:05 / 02.02.2026
И трите трупа, открити в хижа, са на мъже
14:27 / 02.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
15:29 / 01.02.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
НИМХ смени предупреждението за утре, оранжев код за снежни виелици и навявания
НИМХ смени предупреждението за утре, оранжев код за снежни виелици и навявания
14:20 / 31.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Евровизия 2026
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Три трупа са открити в хижа
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: