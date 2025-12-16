ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Експерт: Хотелиерите определят цените си динамично, при високо търсене те неминуемо се повишават
Това съобщи Петър Стоянов, председател на Асоциацията на туристическите агенти и туроператорите, в интервю за NOVA.
Ключов фактор за активизирането на пътуванията е официалното решение 31 декември 2025 г. (сряда) и 2 януари 2026 г. (петък) да бъдат обявени за почивни дни. Така за много работещи се оформя непрекъснат петдневен блок за отдих – рядко срещано съвпадение в работния календар.
"От доста време насам не е имало толкова дълга поредица от почивни дни за празниците. Това даде сериозен бонус и определено Нова година ще бъде силен период за пътуване“, заяви Стоянов.
По данни на туроператорите, значителна част от резервациите са направени още през месец септември. Основната цел на туристите е била двойна – да си осигурят места в предпочитаните хотели и да се възползват от по-изгодни ценови условия преди очакваното поскъпване.
"Цените определено са високи. Има ръст, особено при 4- и 5-звездните хотели, които за Нова година традиционно се пълнят още от есента. Хотелиерите определят цените си динамично – при високо търсене те неминуемо се повишават“, поясни експертът.
По думите му обектите, които инвестират в качество, обновяване и прекатегоризация към бутиков или луксозен сегмент, печелят най-много клиенти. За сметка на това нискокатегорийните хотели все по-трудно намират място на пазара.
Най-активната група пътуващи са семействата на възраст между 35 и 55 години. Стоянов определя тази категория като гръбнака на "хубавата средна класа“ – хора с утвърдени професии и стабилни доходи, които търсят комфорт, добро обслужване и сигурност по време на празниците.
Паралелно с това България остава привлекателна и за чуждестранни туристи, основно млади хора, които използват нискобюджетните авиокомпании, за да посрещнат 2026 година у нас.
Въпреки хроничните проблеми с инфраструктурата, туристическият бранш отчита подобрение в цялостния туристически продукт. Експертите определят 2025 година като генерално успешна за сектора.
Съществуват обаче известни опасения за 2026 година, свързани с икономическата несигурност, очаквана стагнация и възможно охлаждане на потребителското търсене, което може да окаже влияние върху туристическите пътувания.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 95
|предишна страница [ 1/16 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
На днешната дата лавина убива 11 души в Рила
08:28 / 16.12.2025
Арестуваха наистина много пияна шофьорка на 25 години
08:12 / 16.12.2025
Бурни реакции след клипове с опасни дрифтове по пътищата в страна...
08:08 / 16.12.2025
От 17 декември Revolut прекратява сметките в BGN!
07:48 / 16.12.2025
Слънчев вторник с температури до 12 градуса
07:48 / 16.12.2025
Консултациите при президента продължават
07:47 / 16.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
"Лидл България" обяви работното време по празниците
16:21 / 14.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
11:10 / 14.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS