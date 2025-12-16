Експерт: Хотелиерите определят цените си динамично, при високо търсене те неминуемо се повишават

© Празничният туризъм в България отбелязва сериозен ръст в края на 2025 година, стимулиран от необичайно дългата поредица от почивни дни около Нова година. Въпреки повишените цени на туристическите пакети, голяма част от българите са планирали пътуванията си месеци по-рано, а хотелите във високия ценови сегмент вече са почти напълно запълнени.



Това съобщи Петър Стоянов, председател на Асоциацията на туристическите агенти и туроператорите, в интервю за NOVA.



Ключов фактор за активизирането на пътуванията е официалното решение 31 декември 2025 г. (сряда) и 2 януари 2026 г. (петък) да бъдат обявени за почивни дни. Така за много работещи се оформя непрекъснат петдневен блок за отдих – рядко срещано съвпадение в работния календар.



"От доста време насам не е имало толкова дълга поредица от почивни дни за празниците. Това даде сериозен бонус и определено Нова година ще бъде силен период за пътуване“, заяви Стоянов.



По данни на туроператорите, значителна част от резервациите са направени още през месец септември. Основната цел на туристите е била двойна – да си осигурят места в предпочитаните хотели и да се възползват от по-изгодни ценови условия преди очакваното поскъпване.



"Цените определено са високи. Има ръст, особено при 4- и 5-звездните хотели, които за Нова година традиционно се пълнят още от есента. Хотелиерите определят цените си динамично – при високо търсене те неминуемо се повишават“, поясни експертът.



По думите му обектите, които инвестират в качество, обновяване и прекатегоризация към бутиков или луксозен сегмент, печелят най-много клиенти. За сметка на това нискокатегорийните хотели все по-трудно намират място на пазара.



Най-активната група пътуващи са семействата на възраст между 35 и 55 години. Стоянов определя тази категория като гръбнака на "хубавата средна класа“ – хора с утвърдени професии и стабилни доходи, които търсят комфорт, добро обслужване и сигурност по време на празниците.



Паралелно с това България остава привлекателна и за чуждестранни туристи, основно млади хора, които използват нискобюджетните авиокомпании, за да посрещнат 2026 година у нас.



Въпреки хроничните проблеми с инфраструктурата, туристическият бранш отчита подобрение в цялостния туристически продукт. Експертите определят 2025 година като генерално успешна за сектора.



Съществуват обаче известни опасения за 2026 година, свързани с икономическата несигурност, очаквана стагнация и възможно охлаждане на потребителското търсене, което може да окаже влияние върху туристическите пътувания.