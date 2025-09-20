ЗАРЕЖДАНЕ...
|Една фирма у нас вече изплаща заплатите в евро
Финансовият одитор Валерия Петрунова е сред първите, които вече виждат заплатата си и в лева, и в евро. Първоначално числата изглеждат объркващи – сякаш доходът е намалял наполовина.
"Хаосът в главата на един обикновен човек би бил изключително голям. Едва ли не доходът ти пада на половина. Първото нещо, което винаги виждам от фиша, е крайното изречение - колко пари са ми превели. Наистина си е малко стряскащо като видиш 1500 евро. Казваш си болничен ли съм бил, неплатен отпуск ли?", споделя финансовият одитор.
След като и цените в магазините са в две валути, тя вече може по-лесно да планира бюджета си за първия месец на новата година.
"Надявам се инфлацията да не ми прецака много плановете", допълни Валерия.
Софтуерът за новите фишове е разработен вътрешно от компанията. Валерия и нейните над 1400 колеги получават по два фиша - единият в лева, другият в евро.
"По този начин служителите сравняват всяка сума - нетна, брутна заплата, осигуровки, данъци, допълнителни придобивки", обясни Виктор Фачев, старши директор управление на човешки ресурси.
По закон след конвертирането заплатата се изчислява в полза на служителя, което е различно с конвертирането на цените в магазина. Така, ако Валерия взима 1000 лева, заплатата ѝ в евро ще бъде с една стотинка повече.
