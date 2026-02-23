ЗАРЕЖДАНЕ...
|Един от най-богатите българи с интерес към сградата на фалирал голям завод?
Както вече беше съобщено, предприятието в града под Околчица ще затвори врати през следващите месеци, след като още през 2025 г. започнаха индикации за предстоящо прекратяване на дейността му. Решението ще остави без работа стотици служители и отвори въпроса за бъдещето на производствената база.
Към апетитния имот вече има няколко кандидати. Сред тях се откроява името на известния предприемач Цоло Вутов. 76-годишният бизнесмен е сред най-заможните българи и е основател и собственик на 50% от Геотехмин - група от над 26 дружества в сферите на миннодобивната индустрия, строителството, инфраструктурата и екологичния инженеринг.
В структурата на холдинга влизат компании като Елаците - Мед, Хеликс и Експлозивпрогрес-ГТМ..
Макар да не е родом от Враца, Вутов вече има бизнес присъствие в града. Преди няколко години той придоби дружеството Интелигентни системи за сигурност ООД, разположено на ул. "Илинден“ №3 – на изхода на града в посока Монтана. Базата се простира върху 12 000 кв. м, от които 8 000 кв. м са производствени площи и офиси.
Дейността на компанията включва електронно производство - SMD и TH монтаж на печатни платки, запис на софтуер, тест и краен монтаж, както и електро-механични продукти, шприцване на пластмасови детайли, обработка на листова ламарина с прахово боядисване и конфекция на кабелни снопове.
След обявения крах на MD Elektronik във Враца интересът към производствената база е засилен. Според добре информирани източници именно Цоло Вутов е сред най-активните кандидати за придобиването ѝ. Твърди се, че предприемачът вече разполага с концепция за възобновяване на производствената дейност, но към момента конкретните му планове не се оповестяват публично.
Дали стратегическият имот ще стане собственост на един от най-влиятелните български индустриалци и ще бъде превърнат отново в работещо предприятие, което да осигури заетост на стотици жители на региона, предстои да стане ясно в близко бъдеще.
