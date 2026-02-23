ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Един от най-богатите българи с интерес към сградата на фалирал голям завод?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:30Коментари (0)447
©
Един от най-богатите българи проявява интерес към сградата на бившия завод на MD Elektronik във Враца, предава агенция BulNews.

Както вече беше съобщено, предприятието в града под Околчица ще затвори врати през следващите месеци, след като още през 2025 г. започнаха индикации за предстоящо прекратяване на дейността му. Решението ще остави без работа стотици служители и отвори въпроса за бъдещето на производствената база.

Към апетитния имот вече има няколко кандидати. Сред тях се откроява името на известния предприемач Цоло Вутов. 76-годишният бизнесмен е сред най-заможните българи и е основател и собственик на 50% от Геотехмин - група от над 26 дружества в сферите на миннодобивната индустрия, строителството, инфраструктурата и екологичния инженеринг.

В структурата на холдинга влизат компании като Елаците - Мед, Хеликс и Експлозивпрогрес-ГТМ..

Макар да не е родом от Враца, Вутов вече има бизнес присъствие в града. Преди няколко години той придоби дружеството Интелигентни системи за сигурност ООД, разположено на ул. "Илинден“ №3 – на изхода на града в посока Монтана. Базата се простира върху 12 000 кв. м, от които 8 000 кв. м са производствени площи и офиси.

Дейността на компанията включва електронно производство - SMD и TH монтаж на печатни платки, запис на софтуер, тест и краен монтаж, както и електро-механични продукти, шприцване на пластмасови детайли, обработка на листова ламарина с прахово боядисване и конфекция на кабелни снопове.

След обявения крах на MD Elektronik във Враца интересът към производствената база е засилен. Според добре информирани източници именно Цоло Вутов е сред най-активните кандидати за придобиването ѝ. Твърди се, че предприемачът вече разполага с концепция за възобновяване на производствената дейност, но към момента конкретните му планове не се оповестяват публично.

Дали стратегическият имот ще стане собственост на един от най-влиятелните български индустриалци и ще бъде превърнат отново в работещо предприятие, което да осигури заетост на стотици жители на региона, предстои да стане ясно в близко бъдеще.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
"Тренд": Пет сигурни формации в следващия парламент
08:08 / 23.02.2026
Започват Великденските пости
08:04 / 23.02.2026
Православна църква почита паметта на Свети Поликарп Смирненски
07:54 / 23.02.2026
Зимата си тръгва
07:55 / 23.02.2026
"Дечев привиквал ли е днес полицаите, ангажирани със случая "Петр...
23:19 / 22.02.2026
При сигналите за педофилия ГДБОП искали свидетелят да излезе от а...
22:21 / 22.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Бивш шеф на ДАНС посочи два детайла от Петрохан, които почти никой не забеляза!
Бивш шеф на ДАНС посочи два детайла от Петрохан, които почти никой не забеляза!
19:23 / 21.02.2026
"Саграда Фамилия" достигна връхната си точка 144 години след началото на строителството
"Саграда Фамилия" достигна връхната си точка 144 години след началото на строителството
11:59 / 21.02.2026
Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате 300 милиона евро. Радев го виждам като премиер
Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате 300 милиона евро. Радев го виждам като премиер
11:44 / 21.02.2026
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Сблъсък на "Тракия"! Очевидец: Пожарникари извадиха единия шофьор с рязане
Сблъсък на "Тракия"! Очевидец: Пожарникари извадиха единия шофьор с рязане
13:26 / 21.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: