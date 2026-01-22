ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Две земетресения с един епицентър в Южна България
Първият от тях е от сряда вечерта в 20:41, край Стралджа, който е с по-висок магнитуд - 3,4 по Скалата на Рихтер и дълбочина 14 км.
Вторият е от 5:14 часа с епицентър отново в близост до град Стралджа, област Ямбол, а магнитудът му е 2,4 по Скалата на Рихтер. Дълбочината е 20 км.
Няма данни за щети и да е усетено от населението.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 177
|
|предишна страница [ 1/30 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Безработен шофьор поиска 6 000 000 евро обезщетение
12:26 / 22.01.2026
Липса на кворум закри днешното пленарно заседание, което започна ...
12:16 / 22.01.2026
Как влияят ниските температури на сърдечно-съдовата система?
12:17 / 22.01.2026
Анализатори: Високата избирателна активност е единственото "лекар...
12:17 / 22.01.2026
Диян Стаматов за увеличените учителски заплати: Колегите не одобр...
11:23 / 22.01.2026
Ицо Хазарта: Има сериозни рискове за българското земеделие
10:46 / 22.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS