Две Българии тази сутрин, в едната минус 6, а в другата плюс 16 градуса

© Огромни температурни разлики у нас са регистрирани тази сутрин, предава Plovdiv24.bg. Най-студено е в Драгоман, където температурата падна до минус шест градуса. Същевременно най-топло е в град Ахтопол - плюс 16 градуса по Целзий.



Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:



- София минус 4 градуса



- Пловдив 8 градуса



- Варна 12 градуса



- Бургас 12 градуса



- Русе 1 градус



- Стара Загора 11 градуса



- Благоевград 4 градуса