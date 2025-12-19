ИЗПРАТИ НОВИНА
Довечера пред bTV ще има протест заради Мария Цънцарова и Златимир Йочев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:01
©
АЕЖ-България призовава журналистическата общност и гражданите да се присъединят към протест в знак на солидарност с водещите на сутрешния блок на bTV “Тази сутрин" Мария Цънцарова и Златимир Йочев. Акцията ще се проведе в 18:00 ч. пред редакцията на bTV днес, 19 декември.

Поводът е широко разпространената информация за отстраняването на Мария Цънцарова и вероятно и на нейния колега Златимир Йочев като водещи на сутрешния блок на bTV. Цънцарова е обект на политически атаки от години, като АЕЖ неведнъж е излизала с позиции в нейна защита. От месеци се води кампания срещу нея в жълтите медии, включително и чрез разпространяване на публикации за нейното сваляне от ефир. 

Не успяхме да се свържем с представител на телевизията, който да потвърди официално промените, но получихме информация, че новината е била съобщена в редакцията. 

Обезпокоени сме от риска от поредно “опразване на столчета" на критични гласове в българския национален ефир. Призоваваме ръководството на bTV да вземе разумно решение, което не е в разрез с обществения интерес и законодателството, защитаващо свободата на словото. Припомняме, че България е длъжна да изпълнява задълженията си по силата на Европейския регламент за свободата на медиите, който защитава медиите – независимо дали са обществени или публични – от политическа намеса. За съжаление, случващото се с Мария носи усещане именно за това – пореден брутален акт на политически натиск срещу свободната журналистика в България. 

Призоваваме колегите им – както от нюзрума на bTV, така от други медии и българските граждани, които са загрижени за демократичните процеси в страната, да се присъединят към нас и да покажем солидарност с водещите.

Елате в 18 ч. на паркинга пред bTV, за да покажем, че чашата на търпението ни към политическото овладяване на медиите е преляла, призовават от организацията.


