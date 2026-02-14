ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|До часове - дъжд, студ, сняг и силен вятър
Ще е сравнително топло, с минимални температури над нулата и максимални между 12° и 17°. По-късно през деня ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух. В началото на новата седмица застудяването ще продължи. Ще остане предимно облачно с валежи.
В понеделник в много райони временно ще отслабнат и ще спрат, впоследствие отново ще се активизират. С понижението на температурите дъждът ще премине в сняг, освен в крайните южни райони от страната.
Във вторник сняг ще вали в цялата страна, ще се образува и снежна покривка. Вятърът ще се ориентира от север и ще се усили. Температурите ще се понижат значително и ще са почти без денонощен ход, във вторник - близки до нулата.
В сряда валежите ще спрат, облачността ще се разкъсва и в много райони ще намалява до предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад и дневните температури ще се повишат.
В четвъртък и петък ще има и слънчеви часове, и временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Вятърът отново ще стане с южна компонента и бързо ще се затопли.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 430
|предишна страница [ 1/72 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Срещу Калушев е имало две разследвания, но са прекратени
13:17 / 14.02.2026
Желязков: Партньорството с Турция е изключително важно за установ...
13:15 / 14.02.2026
Четирима са пострадалите при верижната катастрофа на АМ "Тракия"
12:20 / 14.02.2026
Пожар унищожи култово заведение в Несебър
12:10 / 14.02.2026
Национална агенция за закрила на животните: Необходимата спешна р...
11:12 / 14.02.2026
В Деня на влюбените: В Бургас кръщават червеи на бившите си гадже...
10:20 / 14.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
22:53 / 12.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS