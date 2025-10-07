До 20 см достигна снежната покривка в Родопите

© До 20 см достигна снежна покривка по проходите Рожен, Пампорово и Превала в област Смолян и снегът продължава са вали със средна интензивност, съобщи за "Фокус“ дежурният в Областно пътно управление – Смолян. Оттам уточниха, че сняг започва да вали и в някои от по-ниските части на областта.



Въпреки че официално все още не е започнал зимният сезон, на терен са 7 машини, които непрекъснато разчистват пътищата в районите със снеговалеж.



Заради свлачище е затворен и пътя Нареченски бани – Асеновград, затова е необходимо пътуващите от Смолян към Асеновград да изчакват или да минат през обходния маршрут Смолян – Девин – Кричим - Пловдив.



От Пътната служба призовават водачите да тръгват на път с автомобили, подготвени за движение при зимни условия и да се съобразят с влошената метеорологична обстановка.