© Камери Пампорово До 15 см е снежната покривка по високите части в област Смолян. По проходите "Превала“, "Пампорово“ и "Рожен“ продължава да вали, като няма съществена снежна покривка по пътните настилки, съобщи за ФОКУС дежурният в Областно пътно управление – Смолян. 39 машини са почиствали пътищата през нощта. Пътища са обработени, като на места има заснежени участъци. Няма въведени ограничения. В ниските части на областта валежите да от дъжд.



В Пампорово снежната покривка е около 15 см, като продължава да вали, съобщиха за ФОКУС от Планинската спасителна служба в курорта. Днес за туристите ще работят лифтовете по линии № 1 и 2. Ски зоната все още не е отворена.