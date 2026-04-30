Днес, 30 април 2026 г., от 10:00 ч. в Пленарната зала на "Дондуков" 2 се провежда първото заседание на новоизбраното 52-ро Народно събрание. То е свикано с указ № 147 от 27 април на президента Илияна Йотова, на основание чл. 75 от Конституцията. С този акт България навлиза в нов политически цикъл, който ще определи управлението на страната през следващите години, припомни репортер на Plovdiv24.bg.

Кой открива заседанието

Съгласно чл. 76 от Конституцията първото заседание на новия парламент се открива от най-възрастния присъстващ народен представител. В 52-ото НС това е Румен Миланов - той ще ръководи първоначалните процедури до избора на постоянен председател на парламента.

Клетва пред Конституцията

След откриването всички 240 народни представители полагат клетва - задължителна процедура, без която депутатите не могат да встъпят в правомощията си. Текстът на клетвата е разписан в Конституцията:

"Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа."

След полагането на клетвата президентът Илияна Йотова ще отправи обръщение към парламента и народа - традиционна част от първото заседание на всяко новоизбрано Народно събрание.

Изявления и избор на председател

По установена парламентарна практика след президентското обръщение представители на всяка парламентарна група ще направят кратки изявления - позиции, които задават политическия тон на новата сесия и често загатват предстоящите коалиционни конфигурации.

Ключовият момент на заседанието е изборът на председател на 52-ото Народно събрание. Той ще поеме ръководството на заседанието и ще произнесе встъпително слово. Депутатите ще изберат и заместник-председателите на парламента - позиции, които традиционно се разпределят между най-големите парламентарни групи.

Парламентарни групи

В рамките на първото заседание новоизбраният председател ще обяви и официално регистрираните парламентарни групи, както и техните ръководства. Това е моментът, в който става ясна реалната конфигурация на новия парламент - кои партии успяват да формират самостоятелни групи, кои образуват коалиции и какви са съотношенията на силите.

Какво следва

С полагането на клетвата и избора на ръководство 52-ото Народно събрание встъпва в правомощията си. Следващата голяма стъпка е процедурата по съставяне на правителство - президентът връчва първия проучвателен мандат на най-голямата парламентарна група, която разполага с седем дни да предложи състав на Министерски съвет.

В случай на неуспех мандатът преминава последователно към втората и третата по големина парламентарна група. Ако и трите опита се провалят, президентът може да насрочи нови предсрочни избори - сценарий, който България познава добре от последните години политическа нестабилност.