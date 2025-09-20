ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Днес ще се радваме на много слънце и летни температури
Автор: Лора Димитрова 08:21Коментари (0)156
©
Днес ще бъде предимно слънчево, главно над източните райони с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София - около 26°, съобщиха от НИМХ.

В планините ще бъде слънчево, около и след обяд главно над масивите от източната половина на страната ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен североизточен вятър, който през деня малко ще отслабне. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от запад, който през деня ще се ориентира от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 25°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.


Още по темата: общо новини по темата: 787
19.09.2025 Слънчево в петък с температури до 28 градуса
18.09.2025 Климатолог: Тази година счупихме много неприятни рекорди
18.09.2025 Температурите тръгват нагоре
15.09.2025 Хотелиер: Най-накрая българският турист разбра, че нашето Черноморие е наистина чисто и добро
14.09.2025 Туристка: Никога не бих препоръчала това място в Гърция за семейства с деца
14.09.2025 Облачна неделя в Пловдив
предишна страница [ 1/132 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Сериозни ограничения по магистрала АМ "Тракия"
08:22 / 20.09.2025
Знаете ли кои ваксини се заплащат от НЗОК?
08:23 / 20.09.2025
България с остра позиция след нахлуването на руски военни самолет...
08:26 / 20.09.2025
Хора с редки имена празнуват днес
08:17 / 20.09.2025
Експерт: Пазарът не е в балон и жилищата не са надценени
22:58 / 19.09.2025
Българка шокирана от цените на хранителните стоки в Сърбия: Същит...
21:54 / 19.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Димитър Рачков!
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
Семейство с три деца от България може да получава около 3350 евро месечно от социални помощи и покриване на наем
14:46 / 18.09.2025
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
09:00 / 19.09.2025
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
09:41 / 19.09.2025
В петък сутринта ще е много студено
В петък сутринта ще е много студено
12:36 / 18.09.2025
Вулджев: Пълно фискално малоумие е автоматичното фиксиране на заплати
Вулджев: Пълно фискално малоумие е автоматичното фиксиране на заплати
10:01 / 18.09.2025
Арестуваха шофьор на булевард в Пловдив и двойно дрогирана дама зад волана
Арестуваха шофьор на булевард в Пловдив и двойно дрогирана дама зад волана
20:11 / 18.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната в Украйна
Лято 2025
Ужас в село до Пловдив, мъж е убит в дома си
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: