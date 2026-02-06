ЗАРЕЖДАНЕ...
|Днес ни очакват поледици и валежи, на места ще има мъгли
Минималните температури ще са от минус 2° - 0° в Северозападна България до 5° - 7° в югоизточните райони от страната. В София - около 1°. Днес в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще има ниска слоеста облачност. Над Югозападна България ще е предимно слънчево, но след обяд облачността ще се увеличава и вплътнява и от запад ще започнат валежи от дъжд.
В северозападните райони остават условията за поледици. Почти тихо време. Максималните температури ще са в широк интервал - от 3° - 5° в Северозападна България, където ще остане облачно до 13° - 15° в крайните югозападни и югоизточни райони от страната. В София - около 9°.
В планините ще бъде предимно облачно, с временни разкъсвания на облачността над масивите в Западна България, но след обяд отново ще се увеличи и вплътни и ще завали дъжд, над около 1700 метра – сняг. Ще духа умерен, в Източна Стара планина, Странджа и Сакар – до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 1°.
По Черноморието ще бъде предимно облачно, в сутрешните часове с валежи от дъжд. След обяд по южното крайбрежие ще има временни разкъсвания на облачността. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 9°-11°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
