Диян Стаматов: Учителските заплати бяха увеличени с 15%, което е недостатъчно

© Какво беше българското образование през 2025 г.? Този въпрос коментира във Facebook профила си председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и директор на столичното 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов“ Диян Стаматов.



Той определя годината като година на големи очаквания за реформи и на все по-видимо изоставане от световните образователни тенденции.



"Проведоха се много разговори и дебати за необходимите промени и точно когато част от тях бяха на крачка от законодателни решения, процесът рязко спря.



От години не сме имали толкова ентусиазиран и диалогичен управленски екип, готов за разговори и търсене на консенсус, но същевременно изправен пред границите на една консервативна образователна устойчивост", отбелязва Стаматов.



Ето какво откроява той в образованието пред 2025-та:



Училищата финализираха изграждането на СТЕМ кабинети;



Учителските заплати бяха увеличени с 15% – важно, но недостатъчно за спиране на кадровия дефицит по математика, физика, химия, технологии и предприемачество;



Проведоха се директорски конкурси и в системата влязоха около 220 нови директори, като отново ясно се открои недостигът на управленски капацитет;



Състояха се силни и съдържателни съсловни дебати за "Добродетели и религии“, както и за влиянието на мобилните телефони и социалните мрежи върху учениците;



Продължи сериозният разговор за промени в учебните планове, програмите и структурата на образователната система.



Кратките управленски хоризонти влияят изключително негативно върху възможността за устойчиви и далновидни решения. При липсата на реални и задълбочени реформи образованието ни продължава да изостава от европейските тенденции.



Реформите остават задача за следващите години – тогава, когато държавното управление ще има нужната стабилност.