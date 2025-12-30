Диян Стаматов: Остава ни само да усвоим жеста "6–7" и да го повтаряме

© Изразът "6–7“ е жаргон, популярен сред учениците и в социалните мрежи. Той няма конкретно значение – използва се като възклицание, реакция на абсурд или ироничен коментар към случващото се. Това пише във Facebook профила си председателят на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета и директор на столичното 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов“ Диян Стаматов.



ФОКУС припомня, че именно 6-7 е думата на годината.



"Ако през изминалата година учениците го възприемаха с усмивка, то с известна доза реализъм можем да предположим, че през новата – 2026 година – той ще се настани и в ежедневието на учителите.



За учителството новата година не носи промяна. Тя е просто повторение на вече познатото – ежедневно надбягване с все по-нарастващите очаквания на обществото", пише Стаматов и добавя:



Без ясна управленска визия.



Без реални опити за реформа в образователната система.



Без признание на учителската професия като ценност и стратегическа посока за обществото.



Между битката за справяне и борбата за отстояване на себе си, понякога ни остава само едно – да усвоим жеста "6–7“ и да го повтаряме.



Защото отново сме в същия нонсенс.



Защото понякога иронията е единственият начин да съхраним смисъла там, където той отдавна е дефицит.



"6–7“ – като диагноза.



И като форма на оцеляване.



За всичко.