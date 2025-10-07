ЗАРЕЖДАНЕ...
|Директорът на Басейнова дирекция: Още през 2009 г. прокуратурата е прекратила преписка за незаконно застрояване на реката в Елените
Той обясни, че по закон разрешителните за строеж се издават от местните власти, но само след като инвестиционното предложение е минало през РИОСВ и е получило становище за допустимост от Басейнова дирекция. Той беше категоричен, че за строителството върху реката в Елените такава процедура не е спазена.
"Още през 2009 г., въз основа на получен сигнал, е извършена проверка на място от служители на Басейнова дирекция. Установено е нерегламентирано покриване на реката и строителство в границите на водния обект. Още тогава са сигнализирани компетентните институции – РДНСК, Община Несебър, областният управител на Бургас и Районната прокуратура в Несебър", заяви инж. Димитров.
По думите му реакция от прокуратурата е последвала, но не в очакваната посока. "Това, което е налично като документация при нас е, че малко по-късно същата година Районната прокуратура в Несебър се произнася с разпореждане, което прекратява преписката с основни мотиви, че за конкретните обекти има издадени надлежни разрешения за строеж", разкри той.
Инж. Димитров подчерта, че в Закона за водите има "категорична забрана за строителство на стопански и жилищни постройки в границите на водните обекти“. Въпреки това, прокуратурата е приела за валидни разрешителни, издадени в нарушение, предаде NOVA.
"Ние извършихме проверка в деловодната система на Басейнова дирекция, тъй като се касае за сериозен период назад във времето, повече от 15 години, и не открихме никакви преписки, свързани с това строителство". Той добави, че за периода 2011-2015 г. са постъпвали няколко инвестиционни предложения за жилищни сгради в района, но за всички тях Басейнова дирекция се е произнесла с "недопустимост“.
Според проверка, извършена от дирекцията през 2015 г. след нов сигнал, е установено, че реката е покрита "почти по цялото си протежение в рамките на вилното селище – откъдето влиза в урбанизираната територия до устието в Черно море“.
