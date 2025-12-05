Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември

© Тази година премина под мотото за подготовка за въвеждане на еврото. Това каза Георги Заманов, главен изпълнителен директор на Алианц Банк България, в предаването "Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов. Според него банковата система в страната активно се подготвя за преминаването към единната валута от 1 януари 2026 г.



"Бяха направени много инвестиции в ИТ, а през последните седем-осем месеца целият банков сектор работи активно за евро-въвеждането“, посочи Заманов.



Развитието на икономиката създаде нужда от повече кредитиране за фирмите, като същевременно спестяванията на бизнеса също нарастват. "При гражданите видяхме увеличение на потребителските кредити – до 2 милиарда лева, а при ипотечните – до 5 милиарда лева“, коментира той.



Средният живот на ипотечния кредит в България е под 10 години, което според Заманов носи спокойствие на пазара по отношение на качеството на кредитния портфейл. Процентът на необслужвани кредити е около 2,5%, което е в рамките на европейските стандарти.



Той уточни, че това се дължи на две основни неща – консервативната политика и мерките на БНБ, както и на доброто общо развитие на икономиката. Брутният вътрешен продукт на страната расте стабилно, което подпомага както реалния, така и финансовия сектор. В момента активите в банковата система надхвърлят 200 милиарда лева, след като преди години бяха около 120 милиарда.



Заманов коментира, че е нормално хората да отделят 40-50% от доходите си за погасяване на ипотечни кредити. Проблем би възникнал само ако този дял надхвърли 65-70%.



"Българските домакинства не са задлъжнели. Съотношението между дълг и брутен доход в страната е около 25%, докато средно за Европа е 60%. От 50 милиарда лева кредити, спестяванията достигат 97-98 милиарда лева, а едва 9% от домакинствата имат ипотечен кредит“, допълни той.



Компаниите, които изпитват трудности, често са зависими от пазари в Западна Европа. "Капацитетът им на производство е голям, но малка част от продукцията се реализира на българския пазар. Сега пазарът в Западна Европа е пренаситен. Подобна е ситуацията и при велосипедите и текстила“, обясни гостът.



В технологичния сектор в България работят между 100 000 и 150 000 души, като именно те са основните потребители на ипотечни кредити. "Много от тях искат да работят от вкъщи и имат нужда не само от спални, но и от по два кабинета. Това доведе до бум в новото строителство“, уточни Заманов.



Главният изпълнителен директор на Алианц Банк България посъветва гражданите и фирмите, които имат налични кеш средства, да ги обменят в банките преди 20 декември. Така потребителите ще бъдат спокойни, че ще могат спокойно да използват банковите си карти след въвеждането на еврото.