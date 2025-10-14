Дигитален маркетинг в ерата на AI: Какво работи наистина и какво е просто пазарен хайп?

© На 16 и 17 октомври Пловдив ще се превърне в център на AI революцията в електронната търговия и дигиталния маркетинг с деветото издание на Digital4Plovdiv. Събитието ще обедини водещи експерти, предприемачи и иноватори, които ще представят най-новите технологии, стратегии и решения, оформящи бъдещето на дигиталния бизнес.



Сред тях е Виктор Вутов, специалист по дигитална реклама и основател на Metrix Digital – агенция за дигитален маркетинг, специализирана в маркетинг на ефективността и постигане на възможно най-висока възвръщаемост на инвестициите за техните партньори. Разговаряме с него за това как изкуственият интелект променя дигиталния маркетинг и защо бизнесът се нуждае от ясна перспектива, за да разграничи къде AI носи реална стойност и къде създава само илюзия за оптимизация.



Г-н Вутов, дигиталният маркетинг се променя с темпове, каквито не сме виждали досега. Кои тенденции според Вас ще имат реално значение за бизнеса през следващите години?



Безспорно изкуственият интелект и тенденциите в използването му са сред факторите, които промениха и продължават да променят дигиталния маркетинг на фундаментално ниво. В Metrix обаче, ние функционираме като лаборатория за дигитален маркетинг – тоест не приемаме на вяра нито едно гръмко твърдение или модерна тенденция, преди да ги подложим на сериозен анализ, базиран на реални данни. Днес, най-големият риск за бизнеса не е в това да пропусне да се възползва от възможностите на AI, а в това да инвестира в софтуер, който генерира нерелевантно съдържание вместо реален резултат. Ключовият въпрос е – къде AI променя правилата на играта и къде е просто скъп софтуер, който се нуждае от повече време за коригиране, отколкото за създаване?



Първата грешка, която бизнесите правят е да възприемат AI като инструмент, който може да замени стратегическото мислене. Реалността е различна – изкуственият интелект може да помогне за оптимизация на процесите, а не за създаване на уникална стратегия. Моделът, който виждаме при най-успешните компании, с които работи Metrix, изглежда така – стратегията остава човешка, изпълнението се автоматизира където има смисъл, а креативността се подсилва, но не се заменя. Конкретно това означава, че решенията как да позиционираме продукта, на кого да го предлагаме и какво послание да изпратим, се вземат от хора, които познават бизнеса и пазара.



AI определено носи измерима стойност в няколко ключови направления. Ако трябва да обобщим – това са Bid Management и Budget Allocation – алгоритмите на Meta и Google вече управляват най-ефективното разпределение на рекламния бюджет между различни аудитории и рекламни позиции. Ръчното управление на офертите е остаряла практика за повечето кампании и често води до по-ниска ефективност. Predictive Analytics for Customer Lifetime Value – AI вече може да прогнозира кои аудитории имат най-висок потенциал за бъдещи покупки.



Това фундаментално променя начина, по който структурираме аудиториите и дефинираме target CPA. Dynamic Creative Optimization – автоматизираното тестване на различни креативни комбинации ускорява откриването на най-ефективните послания, формати и т.н. Въпреки безспорните ползи е важно да кажем, че AI не заменя нуждата от силна криейтив стратегия и задълбочено разбиране на психологията на потребителя.



Както вече казахте – AI е неразделна част от маркетинговите стратегии, но не всеки бизнес успява да извлече осезаема полза. Какво отличава компаниите, които използват технологията стратегически, от тези, които просто следват тенденцията?



Ще ви дам пример – есента на 2023 година беше преломна за много бизнеси. ChatGPT току-що беше взривил интернет и всички започнаха да генерират съдържание с изкуствен интелект. Логиката беше проста – защо да плащаш за копирайтър, когато можеш да създадеш 50 статии за 10 минути? Истината е, че алгоритмите "награждават“ дълбочина, експертиза и уникална перспектива – елементи, които AI не може да генерира без стратегическа човешка намеса. AI copywriting без стратегическа рамка е безполезен. Хиляди генерирани текстове за реклама в Meta не водят до по-добри резултати, ако не са базирани на ясно дефинирано позициониране и разбиране на преживяването на потребителя. Проблемът не е качеството на текста, а липсата на стратегия, в която той да функционира – именно това разбиране отличава компаниите, които използват технологията стратегически, от тези, които просто следват тенденцията.



Друг критичен момент, за който трябва да се следи е качеството на входящите данни и прецизността на стартовия setup. Най-подценяваният фактор в AI маркетинга е качеството на данните. Всеки алгоритъм е толкова ефективен, колкото е точна информацията, с която се захранва. Бизнесите, които систематично събират и анализират собствени данни за клиентско поведение, получават значително по-висока прецизност в таргетирането и персонализацията спрямо тези, които разчитат изцяло на платформените данни. Същото важи за рекламните системи. Ако вашият сайт не проследява правилно кой наистина купува (а не само кой влиза в сайта), алгоритмите на Facebook и Google ще оптимизират за грешното нещо.



Виждали сме кампании, при които бизнесът харчи 10 000 лева месечно, но системата оптимизира за хора, които добавят продукти в количката и после не купуват, вместо за тези, които завършват поръчката. Когато коригирахме tracking-а при един от нашите клиенти от e-commerce сектора, разходът за една реална поръчка спадна от 47 лева на 28 лева за месец, без да променяме нищо друго в кампанията. Просто сега системата виждаше правилните данни и взимаше по-добри решения.



Една от най-обсъжданите теми е къде остава човешкият фактор в ерата на автоматизацията. Как бизнесите могат да използват изкуствения интелект, без да изгубят автентичността и емоционалната връзка с клиентите си?



Бизнесите генерират много повече приход, ако заложат на AI за оптимизиране на процесите, но запазят автентичния си стил и уникално послание в рекламните си кампании и общуването с клиентите си. Така те отстояват своята автентичност без да губят от предимствата, които изкуственият интелект и новите технологии могат да им дадат. Истината е в хибридния модел – автоматизираш процесите, където е удачно с AI, но стратегията, експертната оценка и общуването запазваш за човешкия фактор. Работещият модел при водещите дигитални агенции, включително Metrix, не е "човек срещу машина“, а интелигентна интеграция между човешка стратегия и автоматизирано изпълнение.



Стратегическите решения – позициониране, съобщения, таргетинг стратегия, избор на канали – остават функция на експертен анализ на бизнес модела, конкурентната среда и пазарната динамика. AI не може да вземе стратегическо решение как да позиционираме определен бранд в пренаситен пазар или как да изградим ясно разпознаваемо, уникално и последователно комуникационно послание, което отличава една марка от конкурентите ѝ.



Оперативното изпълнение – campaign setup, bid management, A/B testing, budget allocation, performance monitoring – се делегира на автоматизирани системи. Това освобождава капацитет за стратегическа работа вместо рутинни операции. Креативното производство се ускорява чрез AI инструменти, но финалната визия и послание минават през експертен филтър. Най-ефективните кампании комбинират скоростта на AI генерирането с човешката интуиция за това какво ще резонира с конкретна аудитория в конкретен контекст.



В този контекст, как се променя ролята на маркетинговите агенции като стратегически партньори в ерата на AI?



Истински и ефективни стратегически партньори на бизнеса в момента са агенциите, които осъзнават, че дигиталният маркетинг с AI не става по-прост – той става по-ефективен, но изисква по-задълбочено разбиране на механиките и данните. Технологията предлага безпрецедентни възможности за оптимизация, но не елиминира нуждата от експертиза. Бизнесите, които ще генерират устойчиво конкурентно предимство, не са тези, които просто използват AI инструменти, а тези, които разбират къде технологията добавя измерима стойност и къде човешката стратегическа експертиза остава незаменима.



Пърформанс маркетингът се измерва с възвръщаемостта на инвестицията и устойчивост на растежа, не с брой използвани AI инструменти. Агенциите, които успяват да балансират автоматизацията с експертно стратегическо мислене, създават реални, измерими резултати за своите клиенти. Останалите следват трендове без да генерират стойност. Бъдещето в съвременните дигитални маркетинг агенции принадлежи на тези, които интегрират AI като лост за мащабиране на човешката експертиза. Metrix има тази стратегическа визия. Бизнесите, които наистина разбират тази разлика имат реален шанс да доминират на пазара в бъдеще.



И за финал, Вие ще бъдете част от панелната дискусия "Дигиталните шамани“ по време на Digital4Plovdiv. Защо според Вас подобни конференции са важни за бизнеса, който иска да изгради успешно дигитално присъствие?



Digital4Plovdiv 2025 събира водещи експерти, визионери и предприемачи, за да говорим как AI трансформира стратегиите, инструментите и бъдещето на дигиталния свят. Това безспорно е изключително ценно, както за хора в бизнеса, така за клиенти, агенции и специалисти от други сфери, които наистина искат да разберат как работят "отвътре“ алгоритмите и печелившите стратегии за тяхната компания или бранд. В тази индустрия идеите, решенията и оптималните подходи се раждат всеки ден. Опит е най-важното, което може да почерпиш на подобни форуми, защото е генериран от колеги и съмишленици в твоята сфера. Затова вярвам, че заедно вървим напред с общите си знания и усилия за изграждане на една още по-конкурентна, динамична и експертна среда за дигиталния маркетинг в България.