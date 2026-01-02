ИЗПРАТИ НОВИНА
Диана Русинова: Родните търговци се опитват да хитруват
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:43Коментари (3)3176
© Facebook
Пътният експерт Диана Русинова използва социалните мрежи, за да вземе отношение по въвеждането на еврото  в България, видя Plovdiv24.bg. Публикацията й  резултат на пазаруването й в хранителен магазин и начинът по-който й е било върнато ресто. Ето какво написа г-жа Русинова:

Родните търговци се опитват да хитруват.

Напазарувах от кварталния магазин. Сметката ми беше 11,38 €. Дадох банкнота от 20€. Върнаха ми вместо 8,62€ - 16,85 лв. Какво се оказа, че аз като клиент трябва да играя ролята на обменно бюро за магазините.

Това е крайно нелоялна практика - да дадеш лева и да ти върнат евро от 01.01.2026. до 01.02.2026 г. Може, но обратното НЕ.


+1
 
 
Дрън-дрън ярина! Скъсаха се да обясняват по нсички медии как се правят нещата. Ясно е, че винаги има някой неразбрал, но не е ясно защо точно той все обяснява на другите.
+2
 
 
Тази,, отворена,, госпожа много добре знае, че ако наличност на Евро е свършило се връщат левове. Да не се прави на чукната с мокър парцал. А има и карти за плащане...
+1
 
 
Тая само мрънка , все недоволна от всичко...ми плати с карта , аман от такива !!!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Жена плати 1 евро и 50 цента за билет в градския транспорт?
17:30 / 02.01.2026
Земетресение е регистрирано в България
16:38 / 02.01.2026
Опашки от автомобили и автобуси на границата със Сърбия
16:39 / 02.01.2026
Закръгляне на цените в полза на клента - да, ама не: Сигнализирах...
16:08 / 02.01.2026
НИМХ отново постави в жълто няколко области за утре
15:57 / 02.01.2026
Изненадващо: Само 28 пияни и един дрогиран са хванати зад волана ...
14:53 / 02.01.2026

Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени
10:36 / 31.12.2025
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Наш бизнесмен почина на 42 години
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Вижте какво откриха митничари в джобовете на двете седалки в шофьорска кабина
Вижте какво откриха митничари в джобовете на двете седалки в шофьорска кабина
10:39 / 31.12.2025
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" се приемат до 50 монети в лева
16:10 / 31.12.2025
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
