Десетки хора и тежка техника работят по почистването в "Елените"
Почистването във вилно селище "Елените“ продължава и днес. На терен са десетки доброволци, военнослужещи, екипи на пожарната, полицията, община Несебър и Областния кризисен щаб. Работата се извършва с тежка техника – багери, фадроми, камиони и специализирани машини за разчистване и извозване на наноси, кал, паднали дървета и автомобили.

По информация от областния управител Владимир Крумов готовността на област Бургас се поддържа с допълнителни дежурни екипи, сили и средства, в пълна мобилизация. Организацията, изградена още през изминалата седмица с екипи по места в рисковите зони, остава до второ нареждане.

Във връзка с новите предупреждения от НИМХ областният управител изпрати повторно писмо с указания до кметовете на общини, кметствата и кметските наместници. Те имат ангажимент да извършат повторни огледи и почистване на критичните точки в рамките на урбанизираните територии и общинската собственост, както и да върнат информация за предприетите мерки и проверените участъци.

Екипите на общините, ПБЗН, МВР остават в готовност за бърза реакция, като ще продължи да има разположена техника и на място в отделните общини. Областният щаб призовава гражданите в дните с прогнозирани интензивни валежи, в районите с потенциална опасност за образуване на приливни вълни, да избягват ниските етажи. Системата БГ Алерт ще продължи да бъде активирана при необходимост, за да достигат навременни предупреждения до населението. Щабът призовава всички жители да следят официалните съобщения и да се съобразяват с указанията на институциите.



