Дерматолог: При възрастни хора "зимният сърбеж" е често срещан
Автор: ИА Фокус 16:45
©
Макар често да свързваме най-сериозните грижи за кожата с летния сезон и риска от меланом, дерматолозите са категорични: зимата е не по-малко предизвикателна. Това подчерта дерматологът д-р Мина Сълева. Според нея ниските температури, сухият въздух и честият преход между студено навън и отоплени помещения създават условия за изразена сухота и раздразнение на кожата.

През зимата кожата губи по-голяма част от естествената си мастна защита – себума, който играе ключова роля за запазване на влагата и бариерната функция. Резултатът е по-чувствителна, опъната и лесно раздразнима кожа. Хората с екземи и склонност към дерматологични проблеми често изпитват обостряне на симптомите именно през студените месеци.

Д-р Сълева обърна внимание на важната разлика между суха и дехидратирана кожа. Сухата кожа е генетично обусловен тип и изисква постоянна, по-интензивна грижа. Дехидратираната кожа, от друга страна, е временно състояние, често свързано с недостатъчен прием на течности и агресивни външни фактори. Общото между двете е нарушената кожна бариера – основен проблем през зимата.

Макар много хора да имат добра представа за състоянието на кожата си, дерматологът подчерта, че професионалната преценка е ключова, особено при избор на подходяща козметика. "Опитното око на специалиста винаги си казва думата“, посочи д-р Сълева пред NOVA.

Ниските температури най-често се отразяват върху кожата на ръцете и устните. Зачервяване, напукване и дори кървене по ръцете често са резултат от комбинация от студ, често миене и неподходящи почистващи продукти. Устните също страдат сериозно, като дерматологът съветва да се използват специализирани, дерматологични продукти с доказани хидратиращи съставки, а не декоративни глосове.

Вечерната грижа след студен ден е от особено значение. Д-р Сълева препоръчва използването на щадящи измивни средства, избягване на гореща вода и избор на по-плътни, подхранващи кремове през зимата. Агресивното "изскърцване“ на кожата при измиване допълнително уврежда защитната ѝ функция.

Декоративната козметика през зимата също може да бъде полезна, ако съдържа слънцезащитен фактор. Специалистите са категорични, че фотозащитата не е само лятна грижа. Особено при зимни спортове и престой в планината рискът от UV-увреждане е по-висок заради отражението на слънчевите лъчи от снега.

Терминът "студова алергия“ не е медицински точен, обясни д-р Сълева. В действителност става дума за студова уртикария – състояние, при което контактът със студ може да предизвика кожни реакции. В такива случаи е необходима консултация със специалист и, при нужда, лечение с антихистамини и строга защита от студ.

Често срещан проблем, особено при възрастни хора, е т.нар. "зимен сърбеж“, който е пряко свързан със сухотата и нарушената кожна бариера. Ключовата дума за превенция и облекчаване на симптомите остава хидратацията – както чрез подходяща козметика, така и чрез достатъчен прием на течности.


