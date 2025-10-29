ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Депутатите отхвърлиха предложението на "Възраждане" за промени Изборния кодекс
Промените в Изборния кодекс предвиждат забрана на лица, санкционирани от законодателство на друга държава, от орган на Европейския съюз или друг международен орган за корупция, да заемат ръководни длъжности или да участват в избори.
Законопроектът включва редица изменения и допълнения в Изборния кодекс, Закона за администрацията и Закона за противодействие на корупцията, като основният му акцент е въвеждането на нов критерий за заемане на изборни и назначаеми длъжности – липса на санкции за корупция, наложени от чужди държави или международни органи, се казва в законопроекта.
Сред предлаганите промени в законопроекта е предвидено въвеждането на задължителна декларация, с която всеки кандидат за изборна длъжност – независимо дали става дума за народен представител, евродепутат, кмет, общински съветник, президент или вицепрезидент, ще удостоверява, че не е санкциониран от друга държава за корупция. Законопроектът забранява също така лица с подобни санкции да бъдат част от ръководствата на политически организации, а същото изискване ще важи и за ръководните постове в държавната администрация, дипломатическите представителства, инспекторатите, държавните агенции и независимите регулаторни органи.
По време на дискусиите депутатът "ДПС-Ново Начало" Хамид Хамид заяви, че в момента в САЩ "върви процедура" по оспорване на санкциите на Делян Пеевски, а народният представител от ГЕРБ Бранимир Балачев обяви, че “Магнитски" няма никаква сила в България".
"Магнитски" е едно твърдение. Днес може да е Пеевски, утре може да съм аз. Не мисля, че там ще се изискват някакви доказателства, че сме корумпирани", каза още той.
От своя страна лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви, че ако американските санкции не важат в България, то тогава и американските санкции за "Лукойл" не би трябвало да засегнат страната ни.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 992
|предишна страница [ 1/166 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 54 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Приеха промени при ДДС-то
15:25 / 29.10.2025
Наркоман подкара "Порше"
12:56 / 29.10.2025
В пловдивски рейс откриха бижута за 220 000 лева в кофа, пълна с ...
14:51 / 29.10.2025
Внимавайте при получаването на ресто след 1 януари: Монетите от 2...
12:27 / 29.10.2025
Рая Назарян е новият председател на НС
11:46 / 29.10.2025
Крият регистрационните табели с четири повтарящи се цифри
11:22 / 29.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS