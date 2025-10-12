Деница Сачева: С ИТН постигнахме разбирателство за спорния законопроект

© NOVA От ГЕРБ очакват законопроектът на "Има такъв народ“, предвиждащ затвор за всеки, който публикува лична информация за физическо лице, да бъде изтеглен. Заявка за това беше направена още в петък, но към момента проектът за промяна на наказателния кодекс остава в деловодството на НС.



Пред NOVA Деница Сачева от партията коментира, че в разговорите с колегите от ИТН е било постигнато разбирателство за проблемите в законопроекта, които изискват нови текстове и сериозно обществено обсъждане.



"Нашият председател и лидер на партията много ясно заяви, че ние няма да подкрепяме законопроекти, които са свързани с ограничаване на свободата на словото“, допълни тя.