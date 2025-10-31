ИЗПРАТИ НОВИНА
Делян Добрев: Ограничаваме износа на гориво като превантивна мярка!
Автор: Марияна Стойчева 11:39
За сектора на горивата в България ГЕРБ предлага да се ограничи износът на дизел и авиационно гориво от страната. Това заяви депутатът от ГЕРБ Делян Добрев и поясни, че това е превантивна мярка, предаде репортер на "Фокус". 

"Имаме горива за много месеци напред. Това се прави с цел да се предотврати спекула с цените на горивата и злоупотреба с количествата, които България съхранява", увери Добрев. 

"Виждате създалата се ситуация - във всички държави около нас цените се покачват. Според нас заради това, че се спекулира", каза той и отново подчерта, че внасят тази временна мярка за да се предотврати такава спекула. 

Добрев обясни още, че в проекта на решение се дава гъвкавост на директора на Агенция "Митници“, ако се налага.



