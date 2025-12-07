ИЗПРАТИ НОВИНА
Делян Добрев: Новият вариант на държавния бюджет включва всички ключови искания на протестиращите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:15
© БТВ
Новият вариант на държавния бюджет включва всички ключови искания на протестиращите и получава безпрецедентен синхрон между работодатели и синдикати. Това заяви председателят на бюджетна комисия и депутат от ГЕРБ Делян Добрев. По думите му напрежението около предстоящия протест в сряда е "напълно необяснимо“, тъй като спорните текстове са отпаднали.

"Отпадна увеличението на осигуровките, отпадна увеличението на дивидента, отпадна и СУПТО. Всичко, което протестът поиска, е в новия бюджет“, подчерта Добрев. Той допълни, че дори увеличението на максималния осигурителен доход е сведено до значително по-нисък размер от първоначално предвидения.

Според него няма институция – нито работодателска, нито синдикална – която да възразява срещу настоящия проектобюджет: "Такъв синхрон не сме имали от години.“

Добрев е категоричен, че протест в сряда би бил мотивиран от други каузи, а не от финансовата рамка. Той отхвърли и спекулациите, че с една година се отлагат ключови промени в данъчната и осигурителната система. "Единственото, което е в средносрочната фискална рамка, е прогнозата, че евентуално от 2027 г. може да има увеличение на здравната осигуровка. Това не е бюджет. Ние правим бюджет за 2026 г., а в него няма увеличение на данъци и осигуровки“, заяви той.

Депутатът посочи, че е публикувал в социалните мрежи линк към документа, защото смята, че голяма част от протестиращите не са го чели внимателно. "Бюджетът има не само таблици, но и описателна част. Там е ясно обяснено какво се променя. Препоръчвам на всички да го прочетат, преди да излязат на протест“, каза Добрев пред бТВ.

Той увери, че към момента не съществува опасност проектобюджетът да не бъде приет преди 1 януари, освен ако работата на парламента не бъде умишлено блокирана. "Има план Б – удължителен закон, но не вярвам да се стигне до това. Утре очаквам тристранка, след това Министерски съвет, а следобед бюджетът да бъде внесен. Вече е публикуван и всички имат достъп до него“, подчерта Добрев.

По думите му още във вторник може да се свика извънредно заседание на бюджетната комисия, а в четвъртък и петък бюджетът да мине на първо четене. "Все още не е окончателно договорено между коалицията, но предполагам, че ще се случи“, каза той.

Не ми харесва, че са замразени обезщетенията за безработица, майчински. Но на политическата среща стана ясно, че няма друг начин, обясни пред журналисти президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов. Той е удовлетворен обаче от предвиденото увеличение на средствата за възнаграждения в НОИ. 

Засега "със скърцане на зъби“ най-вероятно КТ  "Подкрепа“ ще подкрепи план-сметката на ДОО за догодина. С преструктуриране на вътрешните разходи ще бъде компенсирано това, че няма да има постъпления заради вноската за пенсии, която няма да бъде вдигана следващата година. И от пари, които държавата ще доплати. В политически ситуации като тази едва ли можем да очакваме смели решения, добави Манолов.


