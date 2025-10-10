© Plovdiv24.bg виж галерията Днес Пловдивският районен съд провежда поредното заседание по делото "Дебора“. Подсъдим по случая е Георги Георгиев, обвинен в нанасяне на множество порезни рани с макетен нож върху Дебора Михайлова, остригването на косата ѝ и отправяне на заплахи за убийство, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



На предишното заседание, проведено през септември, бяха разпитани трима свидетели. Очаква се днес в съдебната зала да бъде изслушана и самата пострадала. Разпитът ѝ ще се проведе в присъствието на психолог и психиатър, по искане на защитата на подсъдимия.



"Ще кажа това, което е било. Искам справедлив процес. Вече втора година няма такъв. Не смятам, че жертвата милиони пъти трябва да бъде връщана към онази ситуация.", каза Дебора пред журналисти преди началото на делото.



Дебора също така коментира и приятелския поздрав, който направи към Георги на предишното заседание по делото.



"Не е имало жест помежду ни, не съм му махала", коментира лаконично младата жена.



Адвокатът на Георгиев – Георги Кънев, заяви пред медиите преди началото на делото, че за защитата е важно да се изясни психическото състояние на Дебора:



"Голяма част от показанията ѝ са еднопосочни. В досъдебната фаза ние нямахме право да задаваме никакви въпроси. За нас е от значение, особено по обвиненията за закани за убийство, да се разбере какво е било нейното психическо състояние“, посочи адвокат Кънев.



По думите му, е имало комуникация между Дебора и Георгиев, която първоначално изглеждала като влюбени послания, но впоследствие била тълкувана като закани за убийство.



